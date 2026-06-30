도봉 성대 야구장부지 391가구 등 전국 14곳·1756가구 특화주택 조성

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국토부 '2026년 상반기 특화주택' 공모 결과 발표

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 도봉구 도봉동 성균관대학교 야구장 부지에 청년 특화주택단지 391가구가 들어선다. 또 인천 검단신도시에는 육아 시설이 마련된 육아친화형 특화주택 80가구가 조성되며 경기 광명세무서 노후청사 부지는 113가구 규모 청년특화주택으로 복합개발된다.

30일 국토교통부에 따르면 청년·신혼부부·고령자 등 생애주기별 맞춤형 공공임대주택 공급을 위한 '2026년 상반기 특화주택' 공모 결과 전국 14건, 총 1756가구의 특화주택이 선정됐다.

특화주택은 청년, 고령자, 신혼부부 등 수요자 특성에 맞는 거주공간과 돌봄공간, 공유오피스 등 특화시설, 맞춤형 주거서비스를 함께 제공하는 공공임대주택이다. 공모에 선정된 사업은 주택도시기금 출·융자 등 재정지원을 받아 지역에 필요한 공공임대주택을 공급하게 된다.

특히 올해부터 자녀 양육 가구에 주택 설계와 돌봄 특화시설을 함께 제공하는 양육친화플랫폼 및 청년특화주택에 대한 특화시설 설치비 각각 76억4000만원과 4억8000만원 지원이 본격 추진된다. 이에 따라 특화주택의 주거서비스 품질 및 입주자 만족도가 더욱 높아질 것으로 기대된다.

이번 공모는 지난 3월 23일부터 2개월간 신청을 받았다. 그 결과 지역제안형 특화주택 7건(581가구), 청년특화주택 4건(800가구), 고령자복지주택 1건(100가구), 일자리연계형 지원주택 2건(275가구) 등 총 14건, 1756가구가 최종 선정됐다.

특히 이번 선정사업에는 새정부 주택공급 확대방안의 후속사업인 도봉동 성균관대학교 야구장 부지 청년특화주택(391가구)과 광명세무서 노후청사 복합개발 청년특화주택(113가구)이 포함됐다.

◆ 부산 에코델타 등 지역제안형 특화주택 581가구 조성…인천 검단 육아시설 마련된 육아친화주택 80가구

도봉구 성균관대 야구장 부지 청년 특화주택 [자료=서울시]

먼저 지역제안형 특화주택은 인천, 부산, 경북, 강원 등에서 총 7건, 581가구가 선정됐다. 인천광역시에는 검단신도시 내 (예비)신혼부부를 위한 육아친화형 특화주택 80가구를 조성한다. 이 사업은 주거공간과 돌봄·육아지원 기능을 결합해 신혼부부의 주거안정과 양육부담 완화를 동시에 지원하는 것이 특징이다.

영남권에서는 부산 강서(200가구), 경북 청송(50가구), 경북 봉화(30가구)가 선정됐다. 특히 부산 강서는 부산 에코델타 스마트시티 내에 지역 산업단지 근로자를 위한 직주근접형 주거환경을 조성하고 지역주민도 이용할 수 있는 개방형 양육지원시설(키즈카페·다함께돌봄센터 등)을 함께 조성할 계획이다.

강원·제주권에서는 영월(84가구), 횡성(100가구), 제주시(61가구)가 선정됐으며 청년·근로자 등을 위한 맞춤형 주거지원으로 정주여건을 개선해 지역 인구유출에 대응하고 안정적인 생활 및 근로환경을 조성할 계획이다. 특히 제주에서는 도심 내 유휴자산 리모델링을 통해 청년 임대형 기숙사를 공급하며 고용부·행안부·중기부 등 타 국비지원사업과 연계해 청년 창업지원, 일자리 역량강화 프로그램도 함께 지원한다.

65세 이상 무주택 고령자를 대상으로 하는 고령자복지주택은 강원도 태백에 100가구 공급된다. 어르신안전센서(동작감지), 안전손잡이 등 주거약자용 편의시설이 적용된 임대주택과 건강관리 및 여가활동 지원을 위한 복지시설을 함께 조성해 주거와 복지서비스를 통합적으로 제공할 계획이다.

◆ 도봉 성균관대 야구장 부지, 391가구 청년특화주택단지 조성…산업·농공단지 일자리 연계형 주택 공급

청년특화주택은 서울 도봉(391가구), 경기 광명(133가구), 경북 경산(220가구), 대전 유성(56가구)에 총 800가구를 공급한다. 경기도 광명 현 광명세무서 부지에는 청년을 위한 오피스텔 133가구와 코워킹스페이스, 공유주방 등을 조성하고 입주청년의 취업역량 강화와 공동체 형성을 돕기 위해 취업특강, 생활·심리상담 등 입주민 참여 프로그램도 운영할 계획이다.

서울 도봉구에는 성균관대학교 야구장 부지에 오픈스터디룸, 청년카페 등 청년층 선호시설이 결합된 청년특화주택 391가구를 공급하고 경북 경산에는 영남대학교 등 12개 대학 재학생과 경산 지식산업지구 등 5개 산업단지 근로자를 위한 청년특화주택 220가구를 공급해 청년층의 주거안정과 학업·취업활동을 지원할 계획이다.

대전 유성에는 사업예정부지 인근에 위치한 충남대학교, 카이스트 재학생 등을 위해 56가구 규모의 청년특화주택을 공급하며 공유주방, 헬스장, 공유오피스 등 청년 맞춤형 특화시설도 함께 조성할 계획이다.

일자리 연계형 지원주택은 충북 보은(160가구), 경남 함안(115가구) 등 총 275가구가 공급된다. 충북 보은은 사업대상지 인근 7개 산업단지 및 농공단지 근로자의 직주 접근성 확보를 위해 임대주택 160가구와 공유오피스, 체력단련실 등 다양한 지원시설을 제공해 근로자의 주거안정과 정주여건 개선에 기여할 계획이다. 경남 함안은 도심 내 공사중단 건축물을 정비·활용해 함안지역 산업단지 근로자를 위한 115가구 규모 임대주택을 공급할 계획이다.

국토부 관계자는 "선정된 사업이 원활히 추진될 수 있도록 주택건설사업계획 승인 등 행정절차를 적극 지원할 것"이라며 "사업 설명회 및 맞춤형 컨설팅 등을 통해 특화주택 공급이 지속 확대될 수 있도록 사업 추진현황을 체계적으로 관리해 나갈 계획"이라고 말했다.

donglee@newspim.com