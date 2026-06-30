BMW 코리아, 수방사 군경단 모터사이클 훈련 지원

AI 핵심 요약beta
- BMW 그룹 코리아가 29일 수도방위사령부 군사경찰단 모터사이클 훈련을 지원했다고 30일 밝혔다다
- 훈련은 BMW 드라이빙 센터에서 35명이 참가해 돌발 상황 대응과 군 기동 능력 강화를 중점으로 진행했다다
- BMW 코리아는 소방 안전 분야에서 공공기관과 협력을 확대하며 소방 교육과 장비 지원을 지속해왔다다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 그룹 코리아가 지난 29일 수도방위사령부 군사경찰단의 모터사이클 훈련을 지원했다고 30일 밝혔다. 인천 영종도의 BMW 드라이빙 센터 시설과 훈련용 모터사이클 10대를 무상으로 제공했다.
훈련에는 군사경찰단 특임대대 기동중대 소속 장교와 부사관, 용사, 주무관 등 35명이 참가했다. 도로 위의 돌발 상황 대응과 군의 기동 능력 강화에 중점을 뒀다.
드라이빙 센터의 멀티플 코스와 메인 트랙을 활용해 장애물 회피, 긴급제동, 경사로 주행, 대열 주행 및 편대 기동 훈련 등을 실시했다. 지원된 모터사이클은 F 900 GS, R 1300 RT, R 1300 GS 어드벤처 등이다.
BMW 코리아는 소방 안전 분야를 중심으로 공공기관과의 협력을 지속하고 있다. 2024년 인천지역 소방서 구급대원을 대상으로 주행 교육을 실시했고, 올해는 인천지역 소방대원 대상 전기차 소방 안전 교육과 서울지역 소방대원 교육을 진행했다.
소방청에는 차량용 냉온장고 1150대를 지원했으며, 서울시 소방재난본부에 기증한 BMW X5의 소모품 무상 교체 기간을 무기한으로 연장해 지원 중이다.
y2kid@newspim.com