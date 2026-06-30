BMW 코리아, 전기차 무상 안전점검 캠페인

AI 핵심 요약beta
- BMW 그룹 코리아가 7월1일부터 12월31일까지 국내 BMW·MINI 전기차 무상 안전점검을 실시했다
- 국내 판매 3만5000여대 전기차를 대상으로 배터리·케이블·냉각시스템·타이어 등 핵심 부품을 집중 점검했다
- BMW 그룹 코리아는 전기차 화재 예방과 함께 연말까지 충전기 4000기 확보를 목표로 충전 인프라 확대에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 그룹 코리아가 7월1일부터 12월31일까지 국내 운행 중인 BMW와 MINI 순수전기차를 대상으로 무상 안전점검 캠페인을 실시한다고 30일 밝혔다.
국내에 판매된 3만5000여 대의 BMW 및 MINI 전기차 전량이 대상이다. 출고 시기에 제한이 없으며, 고객은 My BMW 또는 MINI 앱, 전국 BMW·MINI 공식 서비스센터를 통해 예약 후 차량을 입고하면 무상으로 서비스를 받을 수 있다.
캠페인 기간 내 입고된 차량은 고전압 배터리와 배터리 관련 부품, 고전압 케이블, 냉각수를 포함한 냉각 시스템 등 핵심 부품을 집중 점검받는다. 타이어 상태와 공기압도 함께 확인된다.
BMW 그룹 코리아는 전기차 화재와 안전사고를 미연에 방지하기 위해 주요 부품에 대한 선제적 점검을 마련했다고 밝혔다.
한편 BMW 그룹 코리아는 충전 인프라 구축에 역량을 집중하고 있다. 지난해 12월 기준 국내 수입차 브랜드 중 최대 규모인 누적 3030기의 전기차 충전기를 전국에 설치했으며, 연말까지는 총 4000기 확보를 목표로 하고 있다.
자세한 내용은 BMW 그룹 코리아 커뮤니케이션 센터 또는 가까운 서비스센터로 문의하면 된다.
y2kid@newspim.com