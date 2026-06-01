BMW 코리아, 서울 소방대원 전기차 화재 대응 교육 실시

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 그룹 코리아가 5월 29일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 서울 지역 소방대원 40명을 대상으로 전기차 화재 대응 교육을 실시했다고 1일 밝혔다.

전기차 보급 확대에 따라 소방대원들이 전기차와 고전압 시스템을 이해하고 사고 현장에서 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.

참가 대원들은 BMW와 MINI 전기차를 통해 전기차의 구조적 특성과 고전압 시스템에 대한 이론 교육을 받았다. 배터리 화재 징후 감지 및 알림 시스템, 화재 발생 시 적용되는 BMW의 대응 매뉴얼 등을 학습했으며, 자동차안전연구원과의 협력으로 준비한 특별 트레이닝도 진행됐다.

[사진=BMW 그룹 코리]

실습에서는 고전압 시스템 분리 절차와 사고 대응 프로세스를 직접 익혔다. 실제 차량을 활용해 구조와 주요 구성 요소를 확인하고 구조 현장에서 활용 가능한 대응 역량을 강화했다.

드라이빙 센터 주행 코스에서는 순수전기 모델을 활용한 주행 체험도 진행됐다. 소방대원들은 제동, 조향, 가속 등 다양한 주행 상황에서 전기차 제어 시스템과 주행 특성을 경험했으며, 무게 배분과 회생제동 시스템이 안전성에 미치는 영향을 살펴봤다.

BMW 그룹 코리아는 소방 안전 분야에서 지속적인 협력을 이어오고 있다. 2024년 인천 지역 소방서 구급대원 주행 교육, 2025년 인천 지역 소방대원 전기차 화재 대응 교육을 실시했으며, 같은 해 한국교통안전공단의 '소방대원 전기차 안전구조 세미나'에 교육용 실습 차량을 지원했다.

전국 화재진압 및 긴급출동 현장에서 활용 가능한 차량용 냉온장고 1150대를 소방청에 지원했고, 5월 인천소방본부에 소방활동 지원용 BMW iX1 2대를 기증했다. 서울시 소방재난본부에 기증한 BMW X5 7대의 소모품 무상 교체 기간도 무기한 연장해 운영 지원을 계속하고 있다.

y2kid@newspim.com