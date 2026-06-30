상장사 41곳 2억514만주, 7월 의무보유 풀린다

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 30일 7월 의무보유등록 주식 2억513만9096주 해제 예정이라고 밝혔다.
- 유가증권시장 3개사 1298만3669주, 코스닥 38개사 1억9215만5427주가 7월 1일부터 30일까지 순차 해제된다고 했다.
- 의무보유등록은 최대주주 등이 보유한 주식 처분을 일정 기간 제한해 일반투자자를 보호하는 제도다.
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코스닥 38곳 1억9216만주
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원에 의무보유등록된 상장주식 41개사 2억513만9096주가 2026년 7월 중 해제될 예정이다.
30일 한국예탁결제원은 7월 의무보유등록 해제 예정 주식이 유가증권시장 3개사 1298만3669주, 코스닥시장 38개사 1억9215만5427주라고 밝혔다. 전체 해제 예정 주식 수는 세부 합계 기준 2억513만9096주다.
의무보유등록은 관계 법규에 따라 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등이 보유한 주식을 일정 기간 처분이 제한되도록 한국예탁결제원에 전자등록하는 제도다.
시장별로 보면 유가증권시장에서는 ▲메타케어 70만주가 7월 11일 ▲에스케이위탁관리부동산투자회사 1043만102주가 7월 14일 ▲대호에이엘 185만3567주가 7월 16일 해제될 예정이다. 해제 예정 주식이 각 회사 총 발행주식 수에서 차지하는 비율은 메타케어 3%, 에스케이위탁관리부동산투자회사 3%, 대호에이엘 11%다.
코스닥시장에서는 38개사의 의무보유등록 주식이 해제된다. 7월 1일 리센스메디컬 124만6456주를 시작으로 7월 2일 인벤테라 66만380주, 7월 3일 손오공 129만1990주와 하스 177만5844주가 해제된다.
7월 4일에는 뉴엔AI 9만3900주와 한빛레이저 973만7750주, 7월 6일 이노시뮬레이션 203만580주, 7월 7일 청보 100만주, 7월 8일 피스피스스튜디오 63만4312주, 7월 9일 앱토크롬 100만주, 7월 10일 세미티에스 156만4484주가 해제될 예정이다.
7월 11일에는 코스모로보틱스 321만890주가 해제된다. 7월 14일에는 엔비알모션 188만3082주, 엔젠바이오 468만5778주, 지에프아이 125만4222주, 페니트리움바이오사이언스 300만주, 폴레드 334만5505주가 해제 대상이다.
7월 15일에는 아우토크립트 20만4516주, 엑셀세라퓨틱스 86만9631주, 제노코 130만주, 풍전약품 80만5369주가 해제된다. 7월 16일에는 셀피글로벌 765만2119주와 파라택시스코리아 3062만7872주가 해제될 예정이다.
이 밖에 7월 19일 센서뷰 533만4755주, 7월 20일 마키나락스 199만5141주, 7월 21일 국일제지 2000만주와 블랙야크아이앤씨 1968만2500주, 7월 22일 아스타 75만4200주, 엔케이젠바이오텍코리아 4640만2631주, 오늘이엔엠 76만6871주가 해제된다.
7월 24일에는 데이원컴퍼니 39만6439주, 7월 25일 뉴로핏 8만580주와 엑스페릭스 166만577주, 7월 27일 파로스아이바이오 422만1000주, 7월 29일 져스텍 151만3980주와 프로티나 19만527주, 7월 30일 네오리진 265만주와 덕양에너젠 663만1546주가 해제될 예정이다.
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