외국인, 4월 국내 주식 4조460억 순매도…4개월 연속 팔자

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유가증권 3조6380억·코스닥 4080억 순매도

4월말 외국인 상장증권 보유 총 2446.6조



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 외국인이 지난 4월 국내 상장주식을 4조460억원 순매도한 것으로 집계됐다. 주식 순매도는 4개월 연속이다. 반면 상장채권은 4420억원 순투자로 전환했다.

29일 금융감독원이 발표한 '2026년 4월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 외국인은 4월 중 상장주식 4조460억원을 순매도하고 상장채권 4420억원을 순투자해 총 3조6040억원을 순회수했다. 집계는 결제기준이며 한국거래소의 체결기준 집계와 차이가 있다.

주식 시장별로는 유가증권시장에서 3조6380억원, 코스닥시장에서 4080억원을 각각 순매도했다.

[사진=뉴스핌DB]

지역별로는 중동(0.2조원)만 순매수했고 아시아(1.8조원), 미주(1.6조원), 유럽(0.2조원) 등 주요 지역에서 모두 순매도했다. 국가별로는 싱가포르(3.4조원)와 영국(2.5조원)이 순매도 상위에 올랐고, 노르웨이(1.7조원)와 룩셈부르크(1.6조원)는 순매수했다.

4월말 기준 외국인의 상장주식 보유금액은 2121.4조원으로 전월 대비 545.2조원 증가했다. 시가총액 대비 비중은 32.5%다. 국가별 보유 비중은 미국 886.5조원(41.8%), 유럽 669.6조원(31.6%), 아시아 290.4조원(13.7%), 중동 37.3조원(1.8%) 순이다. 유럽 내에서는 영국 217.5조원(10.3%), 룩셈부르크 117.3조원(5.5%), 아일랜드 99.1조원(4.7%) 순이며 아시아에서는 싱가포르 132.4조원(6.2%), 중국 51.6조원(2.4%), 일본 39.1조원(1.8%) 순이다.

채권의 경우 4월 중 외국인은 8조890억원을 순매수하고 7조6470억원을 만기상환 받아 4420억원 순투자를 기록했다. 3월(1조916억원 순회수)에서 순투자로 전환됐다.

채권 종류별로는 국채(4720억원)에서 순투자했고 통안채(1380억원)는 순회수했다. 4월말 현재 국채 306.6조원(94.3%), 특수채 18.5조원(5.7%)을 보유하고 있다.

잔존만기별로는 1~5년 미만(5.7조원)과 5년 이상(3.8조원) 채권에서 순투자하고 1년 미만(9.1조원) 채권에서 순회수했다. 4월말 현재 잔존만기 5년 이상 채권 보유 비중은 45.6%로 전월(44.0%)보다 1.6%포인트 높아졌다.

지역별로는 유럽(2.0조원)과 미주(0.7조원)가 순투자했고 중동(0.8조원)과 아시아(0.1조원)는 순회수했다. 4월말 기준 채권 보유 규모는 325.2조원(상장잔액의 11.6%)으로 전월 대비 1.4조원 증가했다. 지역별로는 아시아 130.5조원(40.1%), 유럽 124.7조원(38.4%) 순이다.

외국인의 4월말 전체 상장증권 보유 규모는 주식 2121.4조원과 채권 325.2조원을 합쳐 총 2446.6조원이다.

dconnect@newspim.com