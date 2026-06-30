"민원 처리 빨라졌다"… 괴산군, '신속행정' 성과 가시화

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민선8기 평균 단축률 57.5%…신설 조직 효과 뚜렷

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 괴산군이 민원 처리 속도를 눈에 띄게 끌어올리며 '신속행정' 성과를 수치로 입증했다.

법정 처리기간보다 평균 57.5% 빠르게 민원을 처리하며 행정 신뢰도를 높였다는 평가다.

괴산군을 찾아 주민이 민원을 신청하고 있다. [사진=괴산군] 2026.06.30 baek3413@newspim.com

30일 괴산군에 따르면 2022년부터 2026년 6월까지 2일 이상 유기한 민원 8만9168건을 처리했다.

이 기간 평균 민원 처리기간 단축률은 57.5%로 민선7기 평균(47.5%)보다 10%p 상승했다.

민원 처리기간 단축률은 법정 처리기간 대비 실제 처리 속도를 나타내는 지표로 단순한 행정 효율을 넘어 민원인의 시간·비용 부담을 줄이는 핵심 기준으로 평가된다.

연도별 단축률은 2022년 56.77%, 2023년 58.17%, 2024년 59.06%, 지난해는 55.98%로 집계됐다.

특히 2024년에는 '신속민원과' 신설 이후 역대 최고 수준인 59.06%를 기록하며 조직 개편 효과가 뚜렷하게 나타났다.

복합 인허가 민원에서도 개선 흐름이 이어지고 있다.

농지·산지, 개발행위, 건축 등 신속민원과 소관 분야의 평균 단축률은 2024년 60%, 2025년 61%, 2026년 상반기 65%로 꾸준히 상승했다.

올해 상반기 분야별 단축률은 농지·산지 74%, 건축 73%, 개발행위 48%로 나타났다.

괴산군은 민원 접수 초기 단계부터 부서 간 협업을 강화하고 현장 확인과 보완 절차를 신속히 진행한 점이 처리기간 단축으로 이어진 것으로 분석하고 있다.

군은 민선9기에도 민원 처리기간 단축률 65% 달성을 목표로 인허가 민원 관리 체계를 강화할 방침이다.

송인헌 군수는 "민원 처리기간 단축은 군민의 시간과 비용을 줄이는 가장 직접적인 행정서비스 개선"이라며 "부서 간 협업과 현장 중심 민원 처리를 통해 신뢰받는 민원행정을 구현하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com