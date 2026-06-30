텔콘RF제약, 무상감자 완료 후 거래 재개

AI 핵심 요약beta
- 텔콘RF제약이 30일 무상감자 마무리 후 변경상장해 거래를 재개했다
- 10대1 무상감자로 재무구조를 개선하고 제약사업 경쟁력을 강화할 계획이다
- 생산·물류 투자 확대로 매년 300억원 이상 매출 창출 기반을 구축 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 텔콘RF제약이 30일 무상감자 절차를 마무리하고 변경 상장으로 이날부터 거래를 재개한다고 밝혔다.
회사는 지난 9일 결손금 보전을 목적으로 10대 1 비율의 무상감자를 완료했다. 이를 통해 재무구조를 개선하고 제약사업부의 경쟁력을 강화할 계획이다.
회사에 따르면 2025년 제약사업부 매출은 2024년 대비 약 30% 성장했다. 위장관보호제 제품군인 알지셀액(성분 알긴산나트륨)을 중심으로 한 수요 확대가 실적 성장을 견인했다.
생산 및 물류 인프라 투자도 확대 중이다. 회사는 증가하는 수주 물량에 대응하기 위해 생산 공정 효율화와 물류 자동화를 단계적으로 추진하고 있다. 팔레타이저 구축과 2천셀 규모 하이랙 창고 신축이 예정돼 있다.
텔콘RF제약 관계자는 "무상감자가 성공적으로 마무리돼 재무구조가 안정됐다"며 "생산능력 확대와 설비 투자를 통해 매년 300억원 이상의 매출을 안정적으로 창출할 수 있도록 사업 기반을 강화하는 중"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com