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2026.06.30 (화)
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美대법, 트럼프 해임권 연준은 제동·다른 독립기관은 허용…'엇갈린 판결'

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  • 미 연방대법원이 29일 트럼프의 연준 이사 해임 시도에 제동을 걸었다.
  • 대법원은 연준 통화정책 독립성은 보호하면서도 FTC 등 다른 규제기관 인사에 대한 대통령 해임권은 폭넓게 인정했다.
  • 이 판결로 연준은 예외적 독립성을 유지하게 된 반면, 다수 독립 규제기관은 대통령 직접 통제 구조로 재편될 수 있게 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"통화정책의 독립성 훼손 안 돼"
NYT "권력축 대통령으로 이동"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국 연방대법원이 29일(현지시간) 리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 해임하려던 도널드 트럼프 대통령의 시도에 제동을 걸면서도, 다른 독립 규제기관 인사에 대해서는 대통령의 광범위한 해임 권한을 인정하는 판결을 동시에 내렸다. 중앙은행의 독립성은 철저히 보호하면서도 행정부 권한은 대폭 확장한 '엇갈린 판결'이라는 평가가 나온다.

◆ 연준은 예외…"통화정책 독립성 훼손 안 돼"

미 대법원은 이날 5대4로 트럼프 대통령의 쿡 이사에 대한 해임 시도를 막고, 하급심이 내린 해임 금지 조치를 유지했다. 존 로버츠 대법원장은 "연준 이사는 해임 전 통지와 소명 기회를 보장받아야 한다"며, 대통령이 언제든, 어떤 이유로든, 사전 통지나 사후 사법적 통제 없이 연준 이사를 해임할 수 있도록 허용하는 것은 중앙은행 독립성을 훼손할 수 있다고 밝혔다.

로버츠 대법원장은 특히 대통령이 연준 이사들을 임의로 해임할 수 있게 허용한다면, 정치적 압력으로부터 자유롭게 정책을 수립하는 중앙은행의 능력을 위협하게 될 것이라고 지적했다. 그는 또 "독립성이라는 사실 자체뿐만 아니라 독립적으로 '보이는 것' 역시 연준 설계의 핵심"이라고 강조했다. 해임 제한이 없다면 연준 이사들은 사소한 실책이나 의혹만으로도 해임될 수 있다는 압박을 받게 되고, 이는 금리 결정 과정에 부담으로 작용할 것이라고 로버츠 대법원장은 덧붙였다.

이번 판결로 쿡 이사는 본안 소송이 진행되는 동안 직을 유지하게 됐다. 쟁점이 된 쿡 이사 해임 시도는 트럼프 대통령이 금리 인하를 압박하는 과정에서 발생했다. 트럼프 대통령은 쿡 이사가 과거 주택담보대출(모기지) 서류에서 거주지를 허위로 기재했다는 의혹을 근거로 해임을 추진했으나, 쿡 이사 측은 "정치적 압력에 굴복하지 않았다는 이유로 만들어진 구실"이라고 반박해왔다.

이번 판결은 보수 6명 대 진보 3명인 미 대법원의 통상적인 이념적 구도를 뒤흔들었다. 소니아 소토마요르, 엘레나 케이건, 커탄지 브라운 잭슨 등 3명의 진보 성향 대법관이 보수 성향의 로버츠 대법원장과 트럼프 대통령이 임명한 브렛 캐버너 대법관의 다수 의견에 동참했다. 보수 성향의 대법관 4명(클래런스 토머스, 새뮤얼 알리토, 닐 고서치, 에이미 코니 배럿)은 반대의견을 냈다.

뉴욕타임스(NYT)는 대법원이 "입증되지 않은 의혹만으로 연준 이사를 해임하는 것은 허용되지 않는다"며 최소한의 절차적 권리를 인정했다고 전했다. 월스트리트저널(WSJ)는 이번 판결이 "연준을 재편하려는 트럼프 대통령의 시도에 타격을 가했다"며 "연준의 독립성 보장을 실질적으로 강화했다"고 평가했다.

◆ FTC 등 규제기관은 해임 허용…"권력축 대통령으로" 

반면 대법원은 민주당 추천 인사였던 레베카 켈리 슬로터 연방거래위원회(FTC) 위원을 도널드 트럼프 대통령이 지난해 해임한 데 대해 찬성 6명 대 반대 3명으로 적법하다고 판결했다. 독립을 보장받아온 규제기관 인사에 대해서 대통령이 사실상 '이유를 불문하고' 해임할 수 있는 권한을 인정한 것이다. 

이로써 트럼프 대통령은 증권거래위원회(SEC), 소비자제품안전위원회(CPSC), 평등고용기회위원회(EEOC), 전국노동관계위원회(NLRB), 원자력규제위원회(NRC), 그리고 미국 우정청(Postal Service)의 수장들을 임의로 해임할 수 있게 됐다는 평가가 나온다. NYT는 이번 결정이 "의회에서 대통령으로 권력의 무게추를 이동시키는 중대한 변화"라며, 향후 행정부가 독립 규제기관을 직접 통제하는 구조로 재편될 가능성을 시사한다고 분석했다.

트럼프 대통령은 즉각 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "대통령의 권한과 관련해 역사상 가장 중요한 판결 중 하나"라며 환영의 뜻을 밝혔다. 이어 이번 판결을 "역사적이고 전례없는 승소"라며 영광스럽다고 덧붙였다.

이날 나온 두 판결은 로버츠 대법원장이 모두 다수 의견서를 작성했지만 결론은 달랐다. 대법원은 독립기관에 대한 대통령의 광범위한 인사 권한을 인정하면서도, 연준에 대해서는 '고유한 역할(unique role)'을 강조하며 예외를 명시했다. 중앙은행의 통화정책 기능과 금융시장 안정성에 미치는 영향이 다른 규제기관과 본질적으로 다르다는 점을 고려한 판단으로 풀이된다.

시장에서는 연준 독립성 유지라는 점에서 안도하는 분위기다. WSJ는 투자자들이 연준 독립성을 국채시장 안정의 핵심 요소로 간주해왔다며, 대통령이 연준 이사들을 임의로 교체할 수 있게 될 경우 금리 상승 압력이 커질 수 있다는 우려가 있었다고 전했다.

미 연방대법원. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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