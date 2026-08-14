한양증권, 채용연계형 PB 인턴 11명 선발…13주간 현장 실무

AI 핵심 요약beta
- 한양증권이 14일 PB 인턴 11명을 선발했다.
- 선발 인턴들은 13주간 영업 현장 실무를 익힌다.
- 평가를 거쳐 정식 PB로 채용될 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 한양증권이 리테일 부문 인재 육성을 위해 채용연계형 프라이빗뱅커(PB) 인턴 11명을 선발했다. 이들은 13주간 영업 현장에서 실무 경험을 쌓은 뒤 평가를 거쳐 PB로 채용될 예정이다.
한양증권은 채용연계형 PB 인턴 선발을 마치고 일주일간의 입문교육을 진행했다고 14일 밝혔다.
이번 채용은 리테일 부문의 미래 인력을 확보하고 우수 인재를 육성하기 위해 마련됐다. 선발된 11명은 총 13주간의 인턴십 프로그램에 참여한다.
한양증권은 입문교육을 통해 인턴들이 증권업과 리테일 업무 전반을 이해하고 조직에 적응할 수 있도록 관련 프로그램을 구성했다.
교육을 마친 인턴들은 다음 주부터 여의도PWM센터와 송파RM센터, 안산프리미어센터, 인천프리미어센터 등 영업 현장에 배치돼 실무 교육을 받는다.
현업 구성원들과 함께 금융상품과 자산관리, 고객 커뮤니케이션 등 리테일 영업 전반을 경험하며 실무 역량을 쌓을 예정이다. 인턴십 종료 후에는 평가를 거쳐 한양증권 PB 채용으로 연계된다.
한양증권 관계자는 "이번 인턴십은 단순한 직무 체험을 넘어 실제 영업 현장을 경험하며 실무 역량을 키울 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 우수한 인재들이 역량을 펼칠 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com