한국투자금융그룹, 비상장사 CEO 위한 상장 전략 세미나 '시너지 클럽' 진행

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한투AC·한투파 포트폴리오사와 한투증권 IB 역량 결합

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 오는 27일 한국투자액셀러레이터(이하 한투AC), 한국투자파트너스(이하 한투파)와 함께 비상장 기업 최고경영자(CEO)의 상장 전략 수립을 돕기 위한 '시너지 클럽'을 개최한다고 14일 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 이번 행사는 한투AC와 한투파가 투자한 유망 포트폴리오사를 대상으로 증시 상장(IPO)을 위한 종합 컨설팅을 제공하기 위해 마련됐다.

한국투자증권 본사 전경. [사진=한국투자증권]

참가 기업 CEO들은 한국투자증권 기업금융(IB) 전문가들과 지분 구조, 스톡옵션 설계, 투자계약 조항, 회계 체계 등 각 사의 상장 준비 현황을 정밀 진단하고 최적의 솔루션을 모색할 예정이다. 회사는 일방향 강연에서 벗어난 라운드 테이블 형식으로 행사를 진행하며 개별 기업 사례를 심도 있게 다루고 참가사 간 교류와 네트워크 형성도 지원할 계획이다.

이번 세미나는 한국투자금융그룹 계열사 간 협업으로 구축한 '토탈 밸류체인(Value Chain)'을 보여주는 대표적 사례라고 회사 측은 설명했다. 한투AC에서 시드(Seed) 투자를 유치한 초기 창업기업이 시장에 안착하면, 한투파가 후속 자금을 투입해 스케일업을 돕고, 최종적으로 한국투자증권이 상장 및 자산관리로 연결하는 구조다.

그룹 내 초기 기업 지원을 담당하는 한투AC는 2022년 출범 이후 지난해 말까지 총 120개 기업에 408억 원을 투자했다. 이 중 창업 3년 미만 기업 비중이 66%에 달하는 등 스타트업의 '최초 기관 투자자(First Institutional Investor)' 역할을 적극 수행하고 있다.

운용자산(AUM) 5조 원 규모의 국내 최대 벤처캐피털(VC) 한투파는 성장을 검증받은 포트폴리오 기업에 대규모 자금을 투입해 유니콘 기업으로의 도약을 이끈다. 이어 한국투자증권이 상장 전 지분투자(Pre-IPO)와 IPO 대표주관을 통해 기업 성장의 결실을 맺는다.

한국투자증권 관계자는 "한국투자금융그룹의 토탈 밸류체인은 기업의 생애주기 전 단계를 아우르는 통합 금융 솔루션"이라며 "계열사 간 '원팀(One Team)' 시너지를 지속 강화해 국내 유망 기업들이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com