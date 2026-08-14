집합건물 관리 SaaS 유닛피아, 벤처기업 인증 완료

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 집합건물 전문 관리 기업 유닛피아가 벤처기업 확인을 획득하고 관리비 프로그램, 전자투표, 위탁관리, 운영 컨설팅 사업을 확장한다.

[이미지=유닛피아]

유닛피아는 지난 8월 11일 벤처기업 확인제도상 '기술성장유형' 벤처기업으로 확인됐다고 밝혔다. 2024년 설립된 유닛피아는 오피스텔, 상가, 지식산업센터 등 다양한 집합건물을 대상으로 건물관리 서비스를 제공하며 관리비 프로그램과 전자투표 등 관리 SaaS를 개발·공급하고 있다.

회사는 기존 인력 중심의 건물관리 방식에서 벗어나 관리비, 의결, 입주민 소통, 운영 컨설팅 등 집합건물 운영에 필요한 주요 업무를 하나의 관리 체계로 연결하는 것을 목표로 한다.

대표 서비스인 '유닛클(UNITCLE)'은 집합건물 관리사무소에서 사용하는 관리비 ERP 기반의 프로그램이다. 관리비 산정과 부과, 수납, 정산을 비롯해 세대별 사용량 관리와 과세·면세 구분 등 반복적인 업무를 전산화하도록 지원한다. 유닛피아는 실제 건물관리 현장의 불편사항과 요구사항을 관리비 프로그램 기능에 반영하며, 관리 담당자의 엑셀 및 수기 자료 작성 업무를 줄이고 데이터 관리의 업무 처리과 정확성을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

전자투표 서비스 '유닛보트(UNITVOTE)'는 집합건물 관리단집회와 각종 의결 과정에서 활용할 수 있도록 개발됐다. 집합건물에서는 관리단집회, 서면결의, 위임장 관리 등 다양한 의결 절차가 발생하며, 이 과정에서 서류 작성, 회수, 확인, 보관에 많은 시간과 인력이 투입된다. 유닛피아는 전자투표 서비스를 통해 이러한 업무를 체계적으로 관리하고 관리단과 관리업체의 의결 관련 업무 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

회사는 관리비 프로그램 유닛클과 전자투표 유닛보트를 함께 활용해 관리비 부과부터 관리단 운영 및 의결까지 집합건물 관리 업무의 디지털화를 추진하고 있다.

유닛피아는 현재 입주민용 모바일 플랫폼 '유닛모아(UNITMOA)'도 개발 중이다. 유닛모아에는 관리비 조회 및 납부, 관리사무소 공지 확인, 민원 접수, 전자투표 참여 등 입주민이 건물관리 과정에서 자주 이용하는 기능이 통합될 예정이다. 향후 관리주체가 사용하는 유닛클, 유닛보트와 입주민용 플랫폼 유닛모아를 연결해 관리주체와 입주민이 하나의 시스템 안에서 소통할 수 있는 구조를 구축할 계획이다.

이를 통해 관리사무소 중심의 업무 전산화를 넘어 입주민 서비스까지 포함하는 집합건물 통합관리 플랫폼으로 확장한다는 전략이다.

유닛피아는 관리 SaaS뿐 아니라 관리단과 관리업체를 대상으로 한 운영 컨설팅 사업도 개선하고 있다. 집합건물 현장에서 발생하는 관리비 체계의 불합리성, 비효율적인 인력 및 비용 구조, 관리업체의 수익성 확보 불안정 등의 사례를 대상으로 관리비 체계, 인력 구조, 계약 구조, 업무 프로세스, 위탁관리 수수료 등을 분석하고 개선 방향을 제시한다. 관리단에는 불필요한 비용 절감과 관리 업무 처리 증대 방안을, 관리업체에는 현장별 원가 및 인력 구조 분석을 통해 적정 수익 확보와 안정적 운영 구조를 제안한다.

컨설팅은 관리 품질을 유지하면서 수익성과 안정성을 함께 확보하는 것을 핵심 방향으로 삼고 있다.

유닛피아는 컨설팅 과정을 '현황 진단 → 개선안 설계 → 시스템 적용 → 운영 안정화' 단계로 구성해 일회성 자문이 아닌 실제 운영 개선으로 이어질 수 있도록 지원한다. 필요한 경우 관리비 프로그램 유닛클과 전자투표 유닛보트 등을 함께 적용해 컨설팅 이후에도 개선된 관리 체계가 지속적으로 유지될 수 있도록 지원할 예정이다.

유닛피아는 회계, 관리비 부과, 관리단 운영 지원, 시설·미화·보안 등 집합건물 운영에 필요한 건물관리 업무를 직접 수행하고 있다.

회사는 실제 관리 현장에서 발생하는 문제점을 소프트웨어 개발과 컨설팅에 반영하고, 개발된 시스템을 다시 현장에 적용하는 구조를 차별점으로 제시한다. 이러한 방식은 관리 현장과 소프트웨어 개발이 분리되지 않고 지속적으로 연결된다는 점에서 기존 위탁관리업체와 차이를 보인다.

유닛피아는 이를 통해 단순한 건물관리 용역회사나 관리비 프로그램 공급업체가 아닌, 집합건물 운영 전반의 문제를 진단하고 해결하는 종합 관리 솔루션 기업으로 사업 영역을 확장할 계획이다.

유닛피아 서민성 대표는 "집합건물 관리 현장은 아직도 관리비 산정과 회계, 의결 과정에서 엑셀과 수기 업무에 의존하는 경우가 많다"며 "현장에서 실제로 필요한 관리비 프로그램과 전자투표 시스템을 개발하고, 운영상 문제가 있는 관리단과 관리업체에는 컨설팅을 통해 실질적인 개선 방향을 제시하는 것이 유닛피아의 역할"이라고 말했다.

이어 "이번 벤처기업 확인을 계기로 관리 SaaS와 위탁관리, 운영 컨설팅 사업을 더욱 체계화하고, 개발 중인 유닛모아까지 연계해 집합건물 운영 전 과정을 지원할 수 있는 플랫폼을 구축하겠다"고 밝혔다.

유닛피아는 향후 기업부설연구소 설립과 개발인력 확충을 추진하는 한편 관리비 프로그램 공급, 전자투표, 집합건물 위탁관리, 운영 컨설팅을 핵심 사업으로 확장해 건물관리 시장의 디지털 전환과 운영 효율화를 추진할 계획이다.

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