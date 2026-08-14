지커 7X, 동탄 롯데백화점 팝업 스토어 통해 고객 이용 제공

AI 핵심 요약beta
- 에이치모빌리티지케이가 14일부터 23일까지 동탄서 지커 7X 팝업을 열었다.
- 팝업에는 7X AWD Ultra·RWD Max 두 모델이 전시됐다.
- 사전예약 고객엔 최대 170만원 혜택과 사은품을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 지커(Zeekr)의 국내 공식 딜러사 에이치모빌리티지케이는 8월 14일부터 23일까지 동탄 롯데백화점 1층 명품관 중앙 광장에서 전기 SUV '지커 7X' 팝업 스토어를 운영한다.
이번 팝업 스토어는 수도권 핵심 상권인 동탄 롯데백화점에서 고객들이 브랜드와 '지커 7X'를 직접 이용할 수 있도록 마련됐다. 에이치모빌리티지케이는 이번 행사를 통해 브랜드 인지도를 높이고 고객들에게 전동화 이용을 제공할 계획이다.
'지커 7X'는 순수 전기 SUV로, 국내 출시 이후 한 달 만에 1천대 이상의 사전예약을 기록했다.
팝업 스토어에는 '지커 7X'의 AWD Ultra 트림과 RWD Max 트림 등 총 2개 모델이 전시된다. 방문객들은 차량의 외관 디자인과 실내 공간, 주요 편의 사양 등을 직접 확인할 수 있다.
행사 기간 내 '지커 7X' 사전예약을 완료한 고객에게는 최대 170만 원 상당의 특별 옵션 혜택이 제공된다. 또한, 현장에서 차량 상담 및 고객 등록 완료 시 지커 보냉 머그컵을 증정하며, '지커 7X' 사전예약 고객에게는 지커 암막 장우산을 제공한다.
에이치모빌리티지케이 황호진 대표이사는 "이번 팝업 스토어를 통해 더 많은 고객들이 '지커 7X'의 상품성과 지커 브랜드의 전동화 이용을 직접 체험해 보시길 바란다"고 말했다.
에이치모빌리티지케이는 지커의 국내 공식 딜러사로 수원, 인천, 판교 전시장을 운영하고 있다.
whitss@newspim.com