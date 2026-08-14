광복절 서울 도심 대규모 집회…교통 혼잡 예상

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광화문 일대 보수·진보단체 행진 예고



[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 광복절인 오는 15일 서울 도심에서 대규모 집회·시위가 예고되며 교통 혼잡이 예상된다.

14일 서울경찰청에 따르면 보수 시민단체인 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 오는 15일 오전 11시부터 광화문 세종대로 동화면세점 일대에서 '부정선거 척결과 선관위 처벌을 위한 8.15 광화문 국민대회'를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 주말인 15일은 서울 도심에서 대규모 집회와 행진이 예고됨에 따라 교통 혼잡이 예상된다. 사진은 지난 6월 6일 오전 11시 서울 종로구 광화문역 인근에서 대한민국바로세우기국민운동본부 주최로 '6·6 광화문 국민대회'가 개최된 모습. 2026.06.06 jason14@newspim.com

같은 장소에서 오후 1시부터 자유통일당이 대규모 집회를 열고 오후 4시부터는 새문안로·자하문로를 이용해 신교교차로까지 행진할 예정이다. 행진하는 동안 서울청교차로∼구세군교차로 양방향 통행이 통제된다.

대국본 관계자는 "이번에는 주한미국대사관 앞을 통과할 수 없어 기존 경로와 달라졌다"며 "행진 경로는 현장 상황과 교통·안전 관리에 따라 일부 변경될 수 있다"고 설명했다.

진보단체 8·15 범시민대회추진위원회는 오후 1시부터 종로구 율곡로와 사직로 일대에서 집회 후 오후 2시 30분부터 안국교차로를 이용해 종각교차로와 을지로입구교차로를 거쳐 서울광장까지 행진을 이어간다. 이로 인해 을지로입구 교차로에서 시청 교차로 방향으로 차량이 통제된다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 오후 2시부터 종로구 안국동사거리에서 '전국노동자대회'를 연다. 민주노총은 오후 3시부터 광화문 월대 앞까지 행진하고 오후 4시까지 서울 시청광장으로 이동할 예정이다.

'잠실 개표소 봉쇄 시위'가 이어지는 송파구 올림픽공원 주변에서도 자유대학호국단 등 여러 보수 시민단체가 집회와 행진을 계획 중이다.

경찰은 교통경찰 218여명을 투입해 교통관리와 차량 우회 등 질서 유지에 나설 방침이다.

서울경찰청 관계자는 "세종대로와 우정국로 등 일대에서 교통혼잡이 예상된다"며 "가급적 지하철을 이용하고 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인하라"고 당부했다.

calebcao@newspim.com