국민연금공단, 기금 전문가 30명 채용…28일까지 공개 모집

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 14일 기금운용 전문가 30명 채용에 나섰다.
- 모집은 운용전략·주식·채권 등 분야별로 진행했다.
- 선발자는 서류와 면접을 거쳐 11월 임용될 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단이 국민연금 기금 운용 전문가 30명을 채용한다.
연금공단은 오는 28일 오후 6시까지 2026년도 제2차 자산운용 전문가 공개 모집을 실시한다고 14일 밝혔다.
모집은 운용 전략, 주식, 채권, 대체투자, 리스크관리, 자금관리, 기금 정보 등 기금 운용 각 분야에 걸쳐 진행된다. 직급별로 책임운용역 3명, 전임운용역 27명 총 30명을 선발할 계획이다.
서류전형, 경력 검증, 면접전형, 최종 합격자 발표 등을 거쳐 선발된 인원은 오는 11월에 임용될 예정이다. 채용 전체 과정은 지원자가 이름, 학력, 연령, 성별, 가족사항 등을 밝히지 않는 블라인드 방식으로 진행된다.
서류 지원은 연금공단 누리집(홈페이지)에서만 가능하다. 우편·방문·전자우편(이메일)으로는 받지 않는다. 모집 분야별로 중복 지원은 불가하며 채용 직무에 적격자가 없다고 판단되는 경우 채용하지 않을 수 있다.
연금공단은 "분야별·직급별 자격요건 등 채용과 관련된 자세한 사항은 국민연금공단 누리집 채용 공고에서 확인할 수 있다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com