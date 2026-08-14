토스증권, 해외채권 이자·원금도 휴일 지급…증권사 첫 도입

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광복절부터 공휴일·토요일에도 원리금 지급

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 토스증권이 국내 증권사 최초로 공휴일과 토요일에도 해외채권 이자와 원금을 지급한다. 해외 결제는 정상적으로 이뤄지는데도 국내 휴장으로 지급이 늦어지는 관행을 개선해 투자자들의 불편을 줄인다는 취지다.

토스증권은 광복절인 15일부터 해외채권 이자와 원금을 공휴일과 토요일에도 지급한다고 14일 밝혔다.

그동안 해외채권 원리금은 한국예탁결제원을 통해 국내 증권사로 전달됐지만, 공휴일이나 토요일에 지급된 경우 대부분의 증권사는 다음 영업일까지 지급을 미뤄왔다.

이 때문에 투자자들은 안내받은 지급일보다 실제 입금이 늦어지는 사례를 겪어야 했다.

토스증권이 국내 증권사 최초로 공휴일과 토요일에도 해외채권 이자와 원금을 지급한다. [이미지=토스증권]

토스증권은 시스템을 개선해 지급 예정일이 공휴일이나 토요일과 겹치더라도 예탁결제원으로부터 자금을 받는 즉시 고객 계좌로 지급하기로 했다.

이번 조치는 해외주식 배당금 지급 서비스에 이어 해외채권으로 확대된 것이다. 토스증권은 이미 해외주식 배당금을 공휴일이나 토요일에도 예정일에 지급하고 있으며, 이번 개편으로 해외 투자상품 전반에서 동일한 서비스를 제공하게 됐다.

최근 개인투자자들이 미국 국채와 우량 회사채 등에 투자하는 수요가 증가하면서 이자와 원금 지급 시점에 대한 관심도 커지고 있다.

지급일이 하루 이틀 늦어지는 것만으로도 투자자들의 자금 운용 계획에 영향을 줄 수 있다는 점에서 지급 일정의 정확성은 중요한 서비스 경쟁력으로 꼽힌다.

토스증권 관계자는 "해외채권 원금과 이자 지급일이 공휴일이나 토요일과 겹치면 일정이 지연돼 고객 문의가 많았다"며 "예탁결제원이 지급하는 즉시 고객에게 전달할 수 있도록 시스템을 개선해 불필요한 지연을 줄이게 됐다"고 말했다.

plum@newspim.com