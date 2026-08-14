한국투자금융, 비상장 CEO 모은다…'상장 전략' 원스톱 지원

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한투증권·한투AC·한투파 공동 세미나 개최

투자부터 IPO까지…'토탈 밸류체인' 구축도

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자금융그룹이 비상장기업 최고경영자(CEO)를 대상으로 기업공개(IPO) 전략 세미나를 연다. 계열사 간 협업을 통해 초기 투자부터 상장까지 기업 성장 전 과정을 지원하는 '토탈 밸류체인' 구축에 속도를 낸다는 계획이다.

한국투자증권은 오는 27일 한국투자액셀러레이터(한투AC), 한국투자파트너스(한투파)와 함께 비상장기업 CEO를 위한 상장 전략 세미나 '시너지 클럽'을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 한투AC와 한투파가 투자한 포트폴리오 기업을 대상으로 IPO 준비 과정을 점검하고 맞춤형 컨설팅을 제공하기 위해 마련됐다.

한국투자증권 사옥 전경. [사진=한국투자증권]

참가 기업들은 한국투자증권 기업금융(IB) 전문가들과 함께 지분 구조와 스톡옵션 설계, 투자계약 조항, 회계 체계 등 상장 준비 현황을 진단하고 개선 방안을 논의할 예정이다. 일방적인 강연 방식이 아닌 라운드테이블 형식으로 진행해 기업별 현안을 공유하고 참가 기업 간 네트워킹도 지원한다.

이번 세미나는 한국투자금융그룹이 구축하고 있는 '토탈 밸류체인' 전략의 일환이다. 초기 창업기업에 투자하는 한투AC가 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하면, 한투파가 후속 투자를 통해 기업 성장을 지원하고, 이후 한국투자증권이 프리IPO 투자와 IPO 주관으로 연결한다.

한투AC는 2022년 출범 이후 지난해 말까지 120개 기업에 408억원을 투자했다. 투자 기업의 66%는 창업 3년 미만 스타트업으로, 초기 기업의 첫 기관투자자 역할을 맡고 있다. 운용자산(AUM) 약 5조원 규모의 한국투자파트너스는 국내 최대 벤처캐피털(VC) 가운데 하나로 성장 단계 기업에 후속 투자를 이어가고 있다.

최근 증권사들은 IPO 주관에 그치지 않고 스타트업 초기 투자와 벤처투자, 성장 지원을 연계하는 종합 기업금융 체계를 강화하고 있다. 유망 기업을 조기에 확보해 장기적인 파트너십을 구축하기 위한 경쟁도 치열해지는 추세다.

한국투자증권 관계자는 "한국투자금융그룹의 토탈 밸류체인은 기업의 생애주기 전 단계를 아우르는 통합 금융 솔루션"이라며 "계열사 간 원팀 시너지를 강화해 국내 유망 기업들이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com