[속보] 정교유착 합수본, '국힘 당원 가입 강요' 이만희 구속기소

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 신천지예수교증거장막성전(신천지) 신도들의 국민의힘 집단 입당을 주도한 혐의를 받는 이만희 총회장이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
정교유착 검·경 합동수사본부(합수본)는 29일 "'2021년 7월경 제20대 대통령 선거를 앞두고 신도들로 하여금 특정 정당에 가입할 것을 강요하고 정당의 업무를 방해한 사실'에 관하여 정당법위반 등으로 신천지 총회장을 구속 기소했다"고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 신천지예수교증거장막성전(신천지) 신도들의 국민의힘 집단 입당을 주도한 혐의를 받는 이만희 총회장이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
정교유착 검·경 합동수사본부(합수본)는 29일 "'2021년 7월경 제20대 대통령 선거를 앞두고 신도들로 하여금 특정 정당에 가입할 것을 강요하고 정당의 업무를 방해한 사실'에 관하여 정당법위반 등으로 신천지 총회장을 구속 기소했다"고 밝혔다.
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