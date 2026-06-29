함평군, 6기 지역사회보장계획 착수..."군민 체감형 복지 밑그림"

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 29일 2027~2030년 제6기 지역사회보장계획 수립에 착수했다.
- 군은 25일 착수보고회와 분과 회의를 열어 복지정책 점검과 과제 발굴에 나섰다.
- 군은 TF·분과 회의·주민 의견 수렴을 거쳐 9월 최종 계획안을 확정할 예정이라고 밝혔다.
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[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 2027년부터 적용될 군민 체감형 지역 복지 청사진 수립에 들어갔다.
함평군은 2027~2030년 적용될 제6기 지역사회보장계획 수립에 본격 착수했다고 29일 밝혔다.
군은 지난 25일 군청 소회의실에서 '제6기 지역사회보장계획 수립 용역 착수보고회 및 분과별 회의'를 열고 복지정책 전반에 대한 점검과 정책 과제 발굴에 나섰다. 이날 회의에는 지역사회보장협의체 위원과 복지기관 관계자, 공무원 등 30여 명이 참석했다.
지역사회보장계획은 사회보장기본법에 따른 4년 단위 법정계획으로 지역 특성과 주민 수요를 반영해 복지 분야 목표와 실행 전략을 담는다. 이번 6기 계획은 향후 함평군 복지정책 방향을 좌우할 기준으로 작용한다.
참석자들은 돌봄·건강·고용·주거·아동·노인·장애인 등 주요 분야의 현황을 점검하고 제5기 추진 성과와 한계를 공유했다. 이어 향후 계획 수립 일정과 분과별 역할을 논의하며 정책 보완 과제를 도출했다.
군은 향후 분야별 TF 운영과 실무분과 회의, 주민 의견 수렴, 중간·최종보고회 등을 거쳐 오는 9월 최종 계획안을 확정할 방침이다.
군 관계자는 "지역사회와 함께 만드는 실효성 있는 복지 계획을 통해 군민 체감도를 높이겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com