도로공사광주전남본부, 농가지원 'Farm 나누어드림' 전개

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 광주전남본부가 29일 농가 일손돕기 나눔을 했다.
- 전남 나주 농가서 비료 소분 등 농작업을 지원했다.
- 수확한 버섯·블루베리는 푸드뱅크로 기부됐다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국도로공사 광주전남본부가 농가 일손 지원과 취약계층 먹거리 나눔을 연계한 사회공헌 활동을 전개했다.
한국도로공사광주전남본부는 전남 나주시 일대에서 'Farm 나누어드림' 봉사활동을 실시했다고 29일 밝혔다.
이번 활동은 인구 감소와 고령화로 일손 부족을 겪는 지역 농가를 지원하고 생산물을 취약계층과 나누기 위해 마련됐다.
봉사단은 이날 도움이 필요한 농가를 찾아 비료 소분과 배지 운반, 전지 정리 등 농작업을 지원했다. 해당 농가는 버섯과 블루베리 등 일부 수확물을 기부했으며 물품은 나주 푸드뱅크를 통해 지역 저소득층에 전달될 예정이다.
이번 활동은 농가 지원과 식품 나눔을 결합한 구조로, 공사와 농가, 지역사회 간 상생 모델을 구현한 사례로 평가된다. 봉사를 통해 생산된 농산물이 다시 취약계층에 제공되는 선순환 체계가 형성됐다는 점에서 의미를 더한다.
한국도로공사 광주전남본부 관계자는 "일손 지원과 먹거리 나눔을 연계한 사회공헌 모델"이라며 "앞으로도 농가와 취약계층을 잇는 역할을 이어가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com