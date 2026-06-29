평택 험프리스 기지, 내달 4일 미국 독립 250주년 '독립기념일 축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 미 육군 험프리스 수비대가 7월 4일 독립기념일 축제를 개최했다.
- 올해 행사는 특설무대 확대·워터캐논 도입과 블랙이글스 에어쇼 등으로 꾸몄다.
- K팝·컨트리·록 공연과 음식부스·불꽃놀이가 열리며 방문객은 유효 신분증을 지참해야 한다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 미 육군 험프리스 수비대(캠프 험프리스)가 오는 7월 4일 미국 독립 250주년을 기념해 '독립기념일 축제(Freedom Festival)'를 개최한다.
캠프 험프리스에 따르면 이번 행사는 한미 지역 사회가 함께 미국 독립을 축하하고 교류하는 화합의 장으로 마련됐다.
특히 올해 행사는 더 많은 방문객을 맞이하기 위해 특설 무대의 규모를 키우고 한여름 더위를 식혀줄 워터 캐논 18대를 새롭게 도입했다.
행사는 당일 오후 4시 모드 홀(건물번호 6400) 뒤편에서 미 제8군 군악대의 국가 연주를 서두로 미 제2보병사단 항공대의 축하 비행과 예포 발사가 이어진다. 이어 대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'가 T-50 항공기를 몰고 행사장 상공에서 화려한 에어쇼를 펼칠 예정이다.
아울러 200여 개의 조명과 특수효과가 어우러진 대형 무대에는 글로벌 K팝 그룹 '피프티 피프티', 미국 컨트리 가수 '드레이크 밀리건', 록 밴드 '롤링쿼츠' 등 국내외 유명 아티스트들이 대거 출연해 공연을 선보인다.
이외에도 행사 현장에는 지역 상인들이 참여하는 음식 부스와 다채로운 게임 시설이 설치되며 밤하늘을 수놓는 대규모 불꽃놀이가 예정되어 있다.
험프리스 기지 관계자는 "원활한 행사장 출입을 위해 모든 방문객은 반드시 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 유효한 신분증을 지참해야 한다"고 당부했다.
krg0404@newspim.com