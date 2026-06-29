듀오백 '브라보 엣지', 와디즈 펀딩 1.8억 기록

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오픈 하루 만에 1억원 돌파…공식 채널 출시 예정

올메쉬 라인 결제 비중 68%·알루미늄 베이스 32%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 듀오백은 와디즈를 통해 선보인 신제품 '브라보 엣지(Bravo Edge)'가 최종 누적 펀딩액 1억8000만원을 기록했다고 29일 밝혔다.

브라보 엣지는 펀딩 오픈 하루 만에 1억원을 넘기며 와디즈 실시간 베스트 1위에 오른 제품이다. 듀오백은 펀딩을 마무리한 뒤 자사몰 등 공식 판매 채널을 통해 제품을 정식 출시할 예정이다.

현재 듀오백은 펀딩 참여자를 대상으로 한 브라보 엣지 생산과 정밀 검수 절차를 진행하고 있다. 제품은 준비가 끝나는 대로 순차 배송될 예정이다.

[사진=듀오백]

듀오백은 브라보 엣지의 맞춤형 옵션 구성이 소비자 반응을 이끌었다고 설명했다. 제품은 메쉬 목받침이 적용된 '올메쉬 라인', '베이직 라인', 프리미엄 사양인 '알루미늄 베이스' 등으로 구성됐다.

와디즈 최종 결제 데이터에 따르면 메쉬 목받침이 적용된 올메쉬 라인은 전체 의자 결제량의 약 68%를 차지했다. 전체 구매자의 약 32%는 알루미늄 베이스 옵션을 함께 선택했다.

듀오백은 실속형 모델부터 고급형 모델까지 제품 포트폴리오를 바탕으로 해외 시장 진출도 추진하고 있다. 회사는 지난 6월 초 미국 시카고에서 열린 오피스 가구 전시회 '네오콘(NeoCon)'에서 북미 주요 오피스 가구 및 용품 유통업체 관계자들과 브라보 엣지의 제품 공급 가능성을 논의했다.

회사 관계자는 "브라보 엣지는 와디즈 펀딩을 통해 소비자 관심과 맞춤형 옵션 구성에 대한 반응을 확인한 제품"이라며 "펀딩을 놓친 국내 소비자를 위해 자사몰 등 듀오백 공식 유통 채널을 통한 정식 출시를 준비하고 있다"고 말했다.

이어 "제품 라인업 확대와 국내외 판매 채널 다변화를 통해 성장 기반을 마련할 계획"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com