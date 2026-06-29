석유 최고가격 150원 인하했지만…주유소 판매가는 여전히 2000원대

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비싼 재고 탓에 2000원대 유지 수두룩

일부 주유소, 손님 뺏길까 선제 인하 나서

제각각인 가격에 소비자들 "발품 팔기 피로해" 분통

[서울=뉴스핌] 나병주 유재선 기자 = "아직 한달 치 휘발유 재고가 남아 있어요. 다 소진할 때까진 가격을 내리기가 어렵죠."

정부가 석유 최고가격을 1리터당 150원씩 내렸지만 주유소의 판매 가격은 여전히 1리터당 2000원선을 맴돌고 있다. 주유소들이 기존에 비싸게 매입한 재고를 소진할 시간이 필요하다며 가격 인하에 난색을 표하고 있기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 29일 오전 서울 중구 한 주유소의 휘발유와 경유 1리터당 가격이 여전히 2000원대가 넘는 수준으로 형성돼 있다. 2026.06.29 lahbj11@newspim.com

29일 서울 시내 주유소를 취재한 결과 휘발유와 경유 1리터당 가격은 여전히 2000원대에 가깝게 형성돼 있었다. 앞서 정부는 지난 27일 오전 0시부터 석유 최고가격(정유사 공급가격 기준)을 1리터당 150원씩 인하해 휘발유 1784원, 경유 1773원으로 지정했다.

서울 중구에 있는 A주유소는 이날 오전 휘발유는 2295원에, 경유는 2255원에 판매했다. 이 주유소 근처에 있는 B주유소 휘발유와 경유 가격은 각각 2690원, 2680원이다. 서울 영등포구에 있는 C주유소는 휘발유와 경유를 각각 2014원, 1973원에 팔았다.

주유소는 재고분 처리 때까지는 가격 인하는 어렵다는 분위기이다. 현재 주유소 유류 탱크에 남아 있는 기름은 최고가격 인하 전에 주고 산 물량이라 가격 인하 시 손해를 본다는 게 주유소 설명이다.

A주유소 소장 김모 씨는 "가격을 내리기 전 사둔 휘발유만 7만리터가 남아 있다"며 "재고를 소진하려면 약 1달은 걸릴 것 같아 그 전까지는 우리도 가격을 내리기 쉽지 않다"고 한숨을 내쉬었다.

이어 김씨는 "추가로 휘발유를 구입해 기존 재고와 섞으면 가격을 좀 내릴 수는 있다"면서도 "전쟁 상황과 최고가격제가 언제 끝날지 모르기 때문에 무턱대고 물량을 더 매입하기도 부담스럽다"고 토로했다.

C주유소 운영하는 남성은 "내린 도매가로 기름을 새로 받아야 가격을 내릴 수 있는데 아직 기름을 추가로 못 들여와서 2000원대에서 내리지 못하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 29일 오전 서울 영등포구의 한 주유소에서 시민이 기름을 주유하고 있다. 2026.06.29 jason14@newspim.com

다만 손해를 감소하고 가격을 내린 주유소도 있다. 가격을 빨리 내려 고객을 붙잡기 위한 고육지책이다. 서울 영등포구에 있는 D주유소는 정부 발표 직후 휘발유 가격을 1994원에서 1885원으로 인하했다. 특히 정유사 직영 주유소일수록 가격을 먼저 내리는 움직임이다.

◆ 운전자, 최고가격 인하 체감 효과 '아직'

주유소마다 가격 인하 속도가 제각각이다 보니 운전자들은 정책 효과를 체감하기 어렵다는 반응이다.

서울 시내 한 주유소에서 만난 직장인 최모 씨는 "주말에 기름값을 내렸다는 소식을 듣고 출근 전에 주유하러 왔는데 가격은 별 차이 없어 당황했다"고 말했다.

직장인 김윤희(39·여) 씨는 "정부가 도매가를 내렸다지만 주유소마다 가격이 1800원부터 2000원까지 제각각이라 항상 가장 저렴한 것을 찾아다녀야 하는 불편함이 있다"며 "전쟁 전에는 기름값이 일주일에 8만원이면 충분했는데 지금은 10만원씩 나간다"고 토로했다.

생계형 운전자들의 타격은 더욱 크다. 택시기사 김종만(66) 씨는 "하루에 13만원 정도 버는데 기름값으로 4만원 가까이 나가고 있다"며 "정부가 계속 가격을 내린다지만 현장에서는 크게 체감되지 않는다"고 말했다.

lahbj11@newspim.com