SK에너지 "주유소 공급가격 사전 고지...기름값 안정화 기대"

AI 핵심 요약beta
- SK에너지는 22일 주유소 공급가격을 주간 사전고지하기로 했다.
- 경유 1ℓ당 50원 할인도 23일부터 한시 시행하기로 했다.
- 원유 도입선 다변화로 중동산 비중을 50%까지 낮추겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기름값 예측 가능성 제고 및 소비자 가격 안정 효과 기대
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK에너지는 업계 처음으로 주유소 공급가격을 일주일 단위로 사전에 고지하기로 했다고 22일 밝혔다. 사전에 고지된 공급가격을 기반으로 전국의 주유소 판매가가 정해지는 만큼 앞으로 휘발유, 경유 등 기름값이 예측 가능한 범위 내에서 형성될 것으로 전망된다.
아울러 SK에너지는 생계형 운수 사업자의 연료비 부담 완화를 위해 SK주유소 대상 리터(ℓ)당 50원의 차량용 경유 가격 할인 지원 정책을 석유 최고가격제 종료시까지 한시적으로 최장 한 달 간 시행하기로 했다.
경윳값 할인은 오는 23일부터 시행되며, 새 가격정책은 관련 절차를 거쳐 석유 최고가격제 종료 시점 이후 시행하기로 했다.
그간 정유사와 주유소 간 거래에서는 석유제품 공급 후 일정 기간 뒤 시장 가격을 반영해 공급가격을 확정·정산하는 사후정산 방식이 활용돼 왔다. 이는 국제유가와 국제 석유제품 가격 등의 변동성이 큰 시장 특성상 공급 시점에 가격을 확정하기 어려운 측면을 고려한 것이다.
앞서 SK에너지는 고유가 상황에서 경영난을 겪고 있는 전국 SK주유소 유통망 지원을 위해 매월 최대 200억원 규모의 '고유가 및 위기극복 지원금' 지급을 발표하기도 했다.
또한 SK에너지는 중동 정세 불안으로 부각된 에너지 안보 강화 필요성에 대응해 원유 도입선 다변화 노력도 지속할 계획이다. 원유 수입처 확대와 다변화 설비 투자 등을 통해 중동산 원유 도입 비중을 현재 약 70% 수준에서 50%까지 낮추겠다는 목표다.
김종화 SK에너지 사장은 "SK에너지는 '책임 있는 에너지기업'으로서 공급가격 결정 구조 개선 및 국민 생활안정 지원, 원유 도입선 다변화 등 다양한 노력을 통해 고객과 시장의 신뢰를 높여 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com