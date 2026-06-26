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[정책의속살] 석유 최고가격 또 탁상행정…주유소 시간차 폭리 '속수무책'

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  • 정부가 27일 0시부터 석유 최고가격을 리터당 150원 인하했다
  • 주유소 재고 악용한 '시간차 폭리' 우려하지만 정부는 점진 조정 대신 냉탕·온탕식 정책을 반복했다
  • 정부는 전국 주유소 가격·물량 합동 점검을 예고했지만 재고 활용 고가 전략은 사실상 통제 어려운 상황이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업부, 27일 0시부터 150원씩 인하
주유소 재고 2~3주 분량…시차 발생
주유소 '시간차 폭리' 통제 수단 없어
냉탕·온탕 정책 반복…점진적 인하해야

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 오는 27일 0시부터 석유 최고가격을 150원씩 대폭 인하한다.

국제유가 하락분을 반영한다는 취지지만, 지난 3월 최고가격을 조정할 때처럼 주유소의 '시간차 폭리'가 벌써부터 우려되고 있다.

주유소의 2~3주 분량의 재고량을 보유하고 있는 점을 감안할 때 점진적으로 최고가격을 조정하는 게 바람직하다.

하지만, 주무부처인 산업통상부는 지난 3월에 시행착오를 겪은 냉탕·온탕식 탁상행정을 또다시 반복하고 있다.

◆ 정부 "주유소 가격 1800대 기대"…2~3주 시차 불가피

산업통상부(장관 김정관)는 오는 27일 0시부터 적용될 7차 석유 최고가격을 6차 대비 리터당 150원 인하하기로 했다고 26일 밝혔다.

정유사의 주유소 공급가격 상한은 리터당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이 적용된다(그래프 참고).

이번 7차 최고가격은 오는 7월 24일까지 4주간 적용될 예정이다. 다만 중동정세와 국내외 유가 상황을 면밀히 모니터링하면서 관련 상황 변화에 따라 4주 조정주기를 탄력적으로 운영해 나갈 방침이다.

정부는 석유 최고가격을 150원 인하한 배경에 대해 "국제유가가 배럴당 70달러대 초중반까지 하락했다"면서 "국제 석유제품 가격도 6월초 대비 크게 하락했기 때문"이라고 설명했다.

이어 "지난주 미국-이란 종전 MOU 합의 이후, 유조선의 호르무즈 해협 통항 사례가 증가하는 등 중동정세의 불확실성은 다소 줄어든 상황"이라고 덧붙였다.

하지만, 국제유가 프리미엄이 배럴당 20달러나 부과되고 있어 시기상조라는 기존 입장과 배치되는 부분이다.

김정관 산업부 장관은 지난 23일 국무회의에서 "국제유가가 하락했지만 프리미엄이 (배럴당)20달러 수준"이라며 실제 원유 도입가격이 아직 높은 수준이라고 보고했다.

◆ 주유소 '시간차 폭리' 우려…정부 속수무책인데 또 엄포만

더욱 큰 문제는 주유소가 '시간차 폭리'를 취할 경우 소비자 입장에서는 속수무책이라는 점이다.

정부는 이번 최고가격 인하로 인해 주유소의 석유제품 가격이 리터당 2000원 초반대에서 1800원대로 낮아질 것으로 기대하고 있다.

하지만 지난 3월 최고가격을 처음으로 시행할 당시 정부의 탁상행정으로 주유소들이 폭리를 취하는 시행착오를 겪었다. 이번에도 비슷한 부작용이 발생할 가능성이 크다.

실제로 지난 3월 12일 석유 최고가격을 시행하면서 휘발유 1724원, 경유 1713원으로 결정했다. 이는 당시 정유사의 평균 공급가격에 비해 휘발유 109원, 경유 218원이나 낮은 가격이었다.

주유소들은 기존에 비싸게 공급 받은 재고물량을 이유로 곧바로 가격을 낮추지 않았다. 재고가 없는 주유소들이 싸게 공급 받으면서 같은 핑계로 폭리를 취할 수 있는 구조다(그래프 참고).

2주 후 2차 고시는 210원이나 인상하면서 또다시 폭리의 기회를 부여했다. 기존에 싸게 공급 받은 재고물량을 소비자에게 비싸게 팔아도 통제할 방법이 없기 때문이다.

때문에 당시에도 정부가 최고가격을 점진적으로 조정해야 한다는 지적이 나왔다. 하지만 정부가 냉탕·온탕식 정책을 통해 같은 실수를 반복하고 있는 셈이다.

정부는 강도 높은 현장점검을 통해 엄정하게 조치하겠다고 엄포를 놓고 있다.

산업부는 "정부와 소비자단체, 공공기관 등이 합동으로 전국 1만여개 주유소의 가격과 물량을 집중 모니터링할 방침"이라며 "불법행위 주유소를 적발하고, 엄정하게 조치하겠다"고 밝혔다.

하지만 주유소들이 재고물량을 이용해 시간차 폭리를 취해도 정부가 단속할 수 있는 방법은 없다. 매점매석과 같은 불법행위가 아니라면 단순히 고가전략을 통제할 방법이 없기 때문이다.

주유소업계 한 관계자는 "정부가 최고 가격을 큰 폭으로 조정할 경우 주유소는 재고물량을 활용해 시간차 이익을 얻을 수 있다"면서 "이같은 가격정책은 소폭으로 점진적으로 조정해야 한다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 김정관 산업통상부 장관이 19일 오전 범부처 합동점검단과 함께 서울 송파구에 있는 정유사 직영 주유소를 불시에 방문하여 가격, 유통, 품질 등에 불법행위가 있는지 점검하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.03.19 photo@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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