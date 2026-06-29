울산시, 삼산 디자인거리 공영주차장 개장…주차난 해소

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주차장 471면 확장 및 커뮤니티 공간 마련

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 삼산동 디자인거리 일대 고질적인 주차난 해소에 나선다.

시는 남구 삼산동 평창현대아파트 앞에 조성한 디자인거리 공영주차장 공사를 마무리하고 다음달 1∼19일 시범운영 뒤 20일부터 정식 운영에 들어간다고 29일 밝혔다.

울산시가 삼산 지역의 만성적인 주차난 해소를 위해 추진한 디자인거리 공영주차장(평창현대아파트 앞)을 준공하고 7월 1일부터 19일까지 시범운영을 거쳐 20일부터 본격 운영할 예정이다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

디자인거리 공영주차장 조성사업은 삼산 지역 상습 주차난을 해소하고 주민 이용 편의를 높이기 위한 도시기반시설 확충 사업으로 2019년 주민참여예산위원회에서 1순위 사업으로 선정된 뒤 2021년부터 본격 추진됐다.

총사업비 262억 원이 투입됐으며 기존 노외주차장 240면을 지상 5층 471면 규모로 확장하는 방식으로 진행됐다. 공사는 2024년 9월 착공해 올해 6월 13일 준공했다.

시설은 연면적 1만3370㎡, 지상 5층 규모로 조성했다. 단순 주차시설을 넘겨 1층에는 다목적 공간과 옥외 공동체 광장을 두어 주민들의 생활 편의와 지역 커뮤니티 기능을 강화했다.

1층 다목적 공간에는 소상공인 창업 지원을 위한 지역창업단지(로컬창업타운)와 온라인 판로 지원을 맡을 전자상거래 전문기관 '소담스퀘어'가 올 연말까지 입주할 예정이다. 시는 이 공간을 창업·유통 지원 거점으로 육성해 지역 영세 상인의 창업 기반과 성장 여건을 넓히는 역할을 하도록 할 방침이다.

2층부터 5층까지는 주차장으로 운영한다. 첨단 주차관리 시스템을 도입해 차량 진출입과 요금 정산 과정을 자동화하고, 이용자 동선과 안전성을 고려한 시설 배치를 통해 주차환경을 개선했다.

시는 이번 공영주차장이 주민 제안과 참여를 바탕으로 지역 수요를 반영해 추진된 생활밀착형 인프라라는 점에서 향후 유사 사업의 참조 모델이 될 수 있을 것으로 내다봤다.

psj9449@newspim.com