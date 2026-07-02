이지트로닉스, 자율주행 기업에 전력변환 시스템 공급

AI 핵심 요약beta
- 이지트로닉스가 2일 국내 A사에 차량용 일체형 전력변환 시스템을 공급했다.
- 공급 제품은 11kW OBC와 3kW LDC를 통합해 차량 공간 효율과 배선 단순화를 구현했다.
- 회사는 고효율·사이버보안 설계 기반으로 자율주행·전동화 시장 공략과 해외 진출을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 전력변환장치 전문기업 이지트로닉스가 국내 자율주행 기업 A사에 11kW 온보드 충전기(OBC)와 3kW 저전압 DC-DC 컨버터(LDC)를 통합한 차량용 일체형 전력변환 시스템을 공급한다고 2일 밝혔다.
회사는 이번에 공급되는 제품은 차량 충전 기능과 저전압 전원 공급 기능을 하나의 플랫폼으로 구현한 솔루션이라고 설명했다. 차량 내 공간 활용도를 높이고 배선 구조를 단순화한 것이 특징이다.
회사에 따르면 해당 제품은 최대 96%의 OBC 효율과 IP69K 보호등급, 수냉식 냉각 구조를 적용해 다양한 운행 환경에서 안정적인 성능을 구현하도록 설계됐다. 차량 제어기와의 CAN 통신 기반 통합 제어 기능을 지원하며, 자율주행 차량의 전장 시스템에서 요구되는 자동차 사이버보안 요구사항을 고려한 설계를 적용했다.
자율주행 차량은 일반 전기차보다 안정적인 전력 공급과 높은 시스템 신뢰성이 필요한 만큼 고효율 전력변환 기술의 중요성이 커지고 있다. A사는 국내 자율주행 기술을 기반으로 다양한 실증사업과 상용 서비스를 운영 중이며, 최근 싱가포르와 중동 등 해외 시장으로 플랫폼 사업을 확대하고 있다.
이지트로닉스 관계자는 "이번 공급은 우리의 전력변환 기술력이 자율주행 플랫폼에서도 경쟁력을 인정받은 사례"라며 "차세대 전동화 및 자율주행 시장을 대상으로 기술 경쟁력을 고도화하고, 미래 모빌리티 분야의 신규 고객 확보와 글로벌 시장 진출을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
회사는 전기차 충전기, 전력변환장치, 방산 전원장치 등에서 축적한 전력전자 기술을 기반으로 차세대 전동화 및 자율주행 시장을 미래 성장축으로 육성하고 있으며, 향후 국내를 넘어 해외 자율주행 플랫폼으로 공급을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com