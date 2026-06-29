미래에셋 홍콩법인, 투자 플랫폼 '맵스' 공개

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전통자산·디지털자산 통합 거래 플랫폼으로 설계

홍콩 시작으로 미국·한국·중국·싱가포르 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권 홍콩법인은 글로벌 투자 플랫폼 '맵스(MAPS, Mirae Asset Portfolio Service)'를 공식 공개했다고 29일 밝혔다.

미래에셋증권 홍콩법인은 지난 26일 홍콩 현지에서 'MAPS by Mirae Asset' 공식 행사를 열었다. 행사에는 박현주 미래에셋그룹 글로벌 전략가(GSO), 성준엽 미래에셋증권 홍콩법인 대표, 알렉스 성 IT본부장 등이 참석했다.

MAPS는 미래에셋의 차세대 성장 전략인 '미래에셋 3.0' 비전 아래 공개된 첫 글로벌 투자 플랫폼이다. 전통자산과 디지털자산을 하나의 모바일 플랫폼에서 거래할 수 있도록 설계됐다.

[사진=미래에셋증권]

미래에셋증권은 MAPS를 통해 외국인 리테일 투자자들이 국내주식에 투자할 수 있는 환경도 구축할 계획이다. 회사는 안정성과 운영 체계에 대한 검증을 거쳐 서비스를 단계적으로 고도화할 방침이라고 밝혔다.

이번 플랫폼 공개는 미래에셋증권이 국가별로 구축해온 디지털 플랫폼을 글로벌 단일 플랫폼으로 확장하는 출발점이다. 미래에셋증권은 한국, 인도, 인도네시아, 베트남 등 주요 시장에서 모바일 트레이딩 플랫폼을 통해 현지 투자자에게 금융상품 투자 서비스를 제공해왔다.

MAPS는 국가별 플랫폼을 넘어 글로벌 투자자들이 하나의 플랫폼에서 여러 금융상품과 시장에 접근할 수 있도록 만든 통합 투자 플랫폼이다.

미래에셋증권은 MAPS의 첫 출시 지역으로 홍콩을 선택했다. 홍콩은 글로벌 자본시장을 연결하는 아시아 금융허브로, 디지털자산 관련 제도 정비가 진행되고 있는 시장이다.

미래에셋증권 홍콩법인은 지난 4월 홍콩 증권선물위원회(SFC)로부터 디지털자산 리테일 라이선스를 최종 승인받았다. 이를 통해 홍콩 개인투자자를 대상으로 디지털자산 거래 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

미래에셋은 향후 MAPS를 통해 미국, 한국, 중국, 싱가포르 등 주요 글로벌 시장으로 트레이딩과 투자 서비스 범위를 확대할 계획이다. 국가별 시장에 머물렀던 투자 경험을 하나의 플랫폼으로 연결해 글로벌 시장 접근성을 높인다는 구상이다.

회사는 인공지능(AI) 기반 자산관리 기능도 단계적으로 접목할 예정이다.

미래에셋증권 관계자는 "MAPS는 미래에셋 3.0 비전을 고객 접점에서 구현하는 첫 글로벌 투자 플랫폼"이라며 "전통 금융자산과 디지털자산, AI 기반 투자 서비스를 결합해 글로벌 투자자들이 하나의 플랫폼에서 투자 기회를 접할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com