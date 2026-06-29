판타지오, 제작 SBS 금토드라마 '김부장' 흥행

AI 핵심 요약beta
- 엔터사 판타지오가 29일 드라마 '김부장' 성과를 발표했다
- '김부장'은 2회 만에 올해 SBS 드라마 최고 시청률을 기록했다
- 판타지오는 자체 IP 중심으로 제작 투자와 포트폴리오 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토드라마 '김부장'이 방송 2회 만에 올해 SBS 드라마 최고 시청률을 기록했다고 29일 밝혔다.
판타지오는 지난 26일 첫 방송된 '김부장'이 27일 방송된 2회에서 닐슨코리아 기준 전국 시청률 15.7%를 기록했다고 전했다. 이는 2021년 이후 SBS 드라마 첫 주 기준 최고 시청률이다. 수도권 시청률은 15.9%, 순간 최고 시청률은 18.1%에 달했으며 방송 당일 전 채널·전 장르 프로그램 중 가장 높은 수치를 기록했다.
회사에 따르면 '김부장'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 액션 드라마다. 딸을 되찾기 위해 복수에 나서는 아빠를 주인공으로 하며, 탄탄한 배우진이 출연한다. 매주 금·토요일 오후 9시 50분에 방송된다.
판타지오는 기존 아티스트 매니지먼트 중심 사업에서 공연, 콘텐츠, 드라마 제작으로 포트폴리오를 확대하고 있다. 자체 IP 확보를 통한 콘텐츠 밸류체인 강화에도 속도를 내고 있다.
남궁견 판타지오 회장은 "'김부장'은 뛰어난 제작진과 매력적인 스토리를 갖춘 작품"이라며 "앞으로도 다양한 장르의 자체 IP 개발과 제작에 투자하고 완성도 높은 작품을 선보이겠다"고 말했다.
한편 판타지오는 드라마 제작으로 구축한 기획력과 노하우를 바탕으로 콘텐츠 제작을 지속할 계획이다.
nylee54@newspim.com