S&K폴리텍, 전장부품 전문기업 선진엔지니어링 인수

AI 핵심 요약beta
- S&K폴리텍이 29일 선진엔지니어링 인수한다고 밝혔다
- 선진엔지니어링은 전기차 버스바 등 생산하며 지난해 매출 35.9% 성장했다
- S&K폴리텍은 전장부품을 신성장축으로 육성하고 추가 M&A를 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = S&K폴리텍이 전기차용 전장부품 전문기업 선진엔지니어링을 인수한다고 29일 밝혔다.
선진엔지니어링은 현대차그룹 협력기업으로 전기차용 버스바와 터미널 등을 주력으로 생산하고 있다. 버스바는 고압 전류를 전달하는 금속제품으로 배터리와 모터 등을 연결하는 필수 부품이다. 지난해 매출액은 225억원으로 전년 대비 35.9% 성장했다.
회사에 따르면 선진엔지니어링은 20년 이상의 업력을 바탕으로 견고한 고객 네트워크와 안정적 수주 물량을 확보하고 있다. 정밀 프레스 가공 기술을 통해 높은 생산 효율성과 차별화된 품질 관리 능력을 보유하고 있으며, 지난해 경기도 화성으로 확장 이전해 추가 설비 도입과 생산능력 투자를 완료했다.
S&K폴리텍은 기존 폴리우레탄 폼 사업과 함께 전장부품 사업을 새로운 성장축으로 육성할 계획이다. 자동차 배터리와 전장부품에 적용이 확대되고 있는 폴리우레탄 폼 사업과 자회사 캐프의 와이퍼 사업과의 시너지 효과를 기대하고 있다.
S&K폴리텍 관계자는 "선진엔지니어링 인수로 실적성장 기반을 확보하게 됐다"며 "480억원 규모 유휴 공장 매각을 통해 재무적 여력이 확보됐기 때문에 경쟁력 강화를 위한 투자 확대와 추가 인수합병도 지속 검토해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com