강병중 넥센타이어 회장 "AI 시대에도 기술 중심엔 사람이 있어야"

2026 유엔 중소기업의 날 국제포럼서 기조연설

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 강병중 넥센그룹 회장이 유엔 무대에서 한국형 기업가정신의 가치를 소개했다. 인공지능(AI) 시대에도 기술의 중심에는 사람이 있어야 한다며 사람중심 K-기업가정신을 지속가능 성장의 글로벌 모델로 제시했다.

넥센그룹은 강 회장이 지난 26일 미국 뉴욕 유엔본부 경제사회이사회 회의장에서 열린 '2026 유엔 중소기업의 날 국제포럼'에서 기조연설을 진행했다고 밝혔다.

넥센타이어 강병준 회장. [사진=넥센타이어]

이번 행사는 유엔이 지정한 국제 중소기업의 날을 기념해 열린 국제포럼이다. 국제중소기업협의회가 주관하고 대한민국, 바베이도스, 쿠웨이트, 스위스 유엔대표부가 공동 후원했다. 올해 포럼은 'AI 시대의 사람중심 기업가정신'을 주제로 개최됐다.

강 회장은 '인간 중심 이니셔티브와 K-기업가정신'을 주제로 기조연설에 나섰다. 그는 한국형 사람중심 기업가정신의 가치와 실천 경험을 국제사회에 소개했다.

강 회장은 "AI 시대에도 기술의 중심에는 사람이 있어야 한다"며 "기업가정신은 단순히 기업 규모를 확대하는 것이 아니라 사람을 존중하고 미래 기회를 개척하며 그 성과를 사회와 나누는 책임"이라고 말했다.

그는 한국형 기업가정신이 재산을 사익 축적이 아닌 사회적 가치 창출의 수단으로 바라봐 왔다고 설명했다. 또 인재 육성과 사업보국의 전통 위에서 발전해 왔다며, 사람중심 K-기업가정신이 AI 시대의 지속가능한 발전과 포용적 성장에 기여할 수 있다고 강조했다.

유엔 중소기업의 날 국제포험. [사진=넥센타이어]

강 회장은 한국형 기업가정신의 핵심 가치로 '심청사달'을 소개했다. 심청사달은 마음을 맑게 해 일을 바르게 이룬다는 뜻으로, 강 회장은 이를 '비움의 경영'으로 실천해 왔다. 욕심을 비우고 사람의 말을 경청하며 새로운 배움을 받아들이는 자세가 기업 혁신과 미래 기회 포착의 출발점이라는 설명이다.

'월석' 정신도 함께 언급했다. 강 회장은 1969년 아폴로 11호의 달 착륙을 보며 원대한 꿈을 갖자는 의미로 스스로 월석이라는 호를 지었다. 월석은 불가능해 보이는 미래에 도전하는 기업가적 의지를 상징한다.

강 회장은 1965년 중고 화물트럭 수입·판매 사업을 시작으로 운수업, 재생타이어, 타이어 튜브 사업을 거쳐 글로벌 타이어 기업 넥센타이어를 성장시킨 기업인이다. 현재 넥센그룹은 넥센타이어, 넥센, KNN, 3개 공익재단을 중심으로 사업을 전개하고 있다.

강 회장은 34년 연속 무분규 경영을 이어오며 사람중심 기업가정신을 실천한 기업인으로 평가받는다. 45년 넘게 장학과 소외계층 지원 등 기부 활동을 이어온 공로로 2023년 국민훈장 목련장을 받았다.

강 회장은 "월석은 꿈이었고, 심청사달은 그 꿈을 실현하는 방법이었으며, 사람중심 K-기업가정신은 그 꿈이 향하는 방향이었다"며 "한국형 K-기업가정신이 AI 시대의 지속가능한 발전과 포용적 성장에 기여하는 글로벌 모델이 되길 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com