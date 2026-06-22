넥센타이어, 현대 N 페스티벌 eN1 2라운드 우승

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어가 21일 영암 KIC서 김영찬 우승을 이끌었다.
- DCT 레이싱 김영찬이 현대 N 페스티벌 eN1 2라운드 레이스 2서 1위했다.
- 넥센은 eN1 3개 팀에 엔페라 SS01·SW01을 공급했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어가 지난 21일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷에서 열린 '현대 N 페스티벌' 그란 투리스모 eN1 클래스 2라운드 레이스 2에서 우승했다고 22일 밝혔다. 넥센타이어 레이싱 전용 타이어 '엔페라 SS01'을 장착한 DCT 레이싱팀의 김영찬 선수가 1위를 차지했다.
eN1 클래스는 세계 최초로 레이싱 전용 슬릭 타이어를 장착한 전기차 레이스다. 2톤을 넘는 차량 무게와 650마력의 출력이 타이어에 전달되면서 극심한 마찰과 하중을 견뎌야 한다.
넥센타이어는 eN1 클래스에 출전하는 3개 팀에 마른 노면용 '엔페라 SS01'과 젖은 노면용 '엔페라 SW01'을 공급하고 있다.
지난 5월 9일 진행한 1라운드 레이스 1은 항소 심의를 거쳐 최종 확정됐다. 당초 1위로 결승선을 통과한 이창욱 선수(금호SLM)가 경기 중 충돌로 5초 페널티를 받았고, 대한자동차경주협회 항소위원회가 이의 신청을 기각하면서 순위가 조정됐다. 최종 순위는 1위 한재희 선수(MIK 레이싱), 2위 김영찬 선수(DCT 레이싱)로 확정되며 넥센타이어 장착 차량이 1·2위를 차지했다.
'엔페라 SS01'은 국내 모터스포츠 최정상 무대인 오네 슈퍼레이스 챔피언십 '토요타 가주 레이싱 6000' 클래스 공급 제품과 동일하다.
y2kid@newspim.com