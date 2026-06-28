[프로야구] '최고령 좌완' 고효준, 25년 프로 인생 마침표... 28일 롯데전서 은퇴식

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 프로야구 최고령 현역 선수였던 좌완 투수 고효준(43)이 25년간 이어온 선수 생활에 마침표를 찍는다.

울산 웨일즈는 27일 "고효준이 현역 은퇴를 결정했다"라며 "28일 친정팀 롯데와의 경기를 앞두고 공식 은퇴식을 개최할 예정"이라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 울산 웨일즈의 고효준이 28일 롯데전서 은퇴식을 갖는다. [사진 = 울산 웨일즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

세광고를 졸업한 고효준은 2002년 롯데에서 프로 생활을 시작했다. 이후 SK 와이번스(현 SSG), KIA, LG, 롯데, SSG, 두산을 거치며 KBO리그를 대표하는 베테랑 좌완으로 활약했다. 2026시즌에는 신생 구단 울산 웨일즈 유니폼을 입으며 마지막 도전에 나섰다.

프로 통산 성적은 646경기 49승 55패, 65홀드, 4세이브, 평균자책점 5.31. 화려한 숫자보다도 끈질긴 생존력과 투혼으로 오랜 시간 그라운드를 지켜온 선수였다.

비록 올 시즌 1군 무대에는 오르지 못했지만 존재감은 여전했다. 퓨처스리그에서 30경기 이상 등판하며 평균자책점 2점대의 안정적인 투구를 펼쳤고, 최고령 승리와 세이브, 홀드 기록을 잇달아 새로 쓰며 "나이는 숫자에 불과하다"는 사실을 몸소 증명했다.

울산 구단은 경기력 못지않게 팀에 남긴 가치도 높게 평가했다. 구단은 "고효준은 젊은 선수들에게 자신의 경험과 노하우를 아낌없이 전하며 창단 첫 시즌 팀 문화가 자리 잡는 데 큰 역할을 했다"라며 "후배들의 든든한 멘토이자 팀의 정신적 지주였다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 울산 웨일즈의 고효준이 28일 롯데전서 은퇴식을 갖는다. [사진 = 울산 웨일즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

은퇴식은 더욱 특별한 의미를 갖는다. 고효준은 자신의 프로 인생이 시작된 롯데를 상대로 마지막 인사를 전한다. 부모님과 아내, 딸 등 가족이 함께하는 가운데 선수 생활의 마지막 순간을 팬들과 함께할 예정이다.

고효준은 구단을 통해 "25년이라는 긴 시간 동안 야구만 바라보며 달려올 수 있었던 것은 언제나 응원해 주신 팬 여러분 덕분이었다"라며 "마지막 선수 생활을 울산 웨일즈에서 마칠 수 있었던 것은 제 야구 인생의 큰 축복이었다"라고 소감을 전했다.

이어 "그동안 함께 고생한 가족과 선수단, 코칭스태프, 구단 관계자, 그리고 끝까지 응원해주신 울산 시민과 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"라고 덧붙였다.

구단 역시 아낌없는 존경을 보냈다. 김동진 울산 웨일즈 단장은 "고효준은 뛰어난 성적뿐 아니라 후배들에게 프로다운 자세와 책임감을 몸소 보여준 진정한 리더였다"라며 "창단 첫 시즌을 함께한 고효준은 울산 웨일즈 역사에 오래 기억될 선수다. 제2의 인생도 울산 웨일즈 가족 모두가 함께 응원하겠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 울산 웨일즈의 고효준이 28일 롯데전서 은퇴식을 갖는다. [사진 = 울산 웨일즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

장원진 감독도 "고효준은 경기장 안팎에서 젊은 선수들의 든든한 버팀목이었다"라며 "후배들에게 남긴 열정과 프로 정신은 앞으로도 팀의 소중한 자산으로 이어질 것"이라고 감사의 마음을 전했다.

울산은 28일 롯데전을 앞두고 은퇴식을 열어 김철욱 구단주가 기념 액자와 울산 웨일즈 평생 초청권, 기념품을 전달할 예정이다.

wcn05002@newspim.com