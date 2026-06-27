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주차는 로봇에 맡기고, 활주로 위험은 AI가 먼저 읽는다…공기업 혁신 '현장 속으로'

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AI 핵심 요약

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  • 재정경제부가 27일 공공기관 AI 혁신 현장 점검과 2027년 활성화 계획 반영에 나섰다.
  • 한국공항공사는 로봇주차·디지털트윈 등 AI로 공항 주차난 완화와 안전·운영 효율화를 추진하고 있다.
  • 정부와 공기업들은 교통·물관리·환경·부동산 이상거래 등 분야에서 AI 기반 안전·감시 체계를 확산하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국공항공사 AI 공항 안전시스템 성과 현장
디지털트윈으로 홍수·폭설·충돌 위험 먼저 예측
정부, 공공기관 AI 혁신과제 TOP10 선정
공공기관·민간기업 등 상생형 혁신 생태계 구축

[서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 김포공항 국제선 지하 1층 주차장. 사전 예약한 차량이 로봇주차 전용구역인 '승하차 존'에 들어서자 2대로 구성된 주차로봇이 미끄러지듯 차량 앞으로 다가갔다. 로봇은 1t이 넘는 차량을 들어 올려 빈 주차면으로 옮겼다. 운전자는 주차 공간을 찾아 지하주차장을 빙빙 돌 필요가 없다.

출차도 마찬가지다. 비행기 도착 시간에 맞춰 출차 신청이 접수되면 주차로봇이 움직인다. 예약 차량을 다시 승하차 구역으로 옮겨 이용자를 기다린다. 지난 22일 한국공항공사가 김포공항 국제선 주차장에서 시연한 '피지컬 인공지능(AI)' 로봇주차 서비스의 모습이다.

지난 22일 한국공항공사에서 AX(BIM) 기반 디지털 트윈 공항 안전 및 여객 지원 시스템이 시현되는 모습[사진=김범주 기자]

27일 정부에 따르면 재정경제부는 올해 말까지 공공기관의 AI 혁신 현장을 점검할 계획이다. 데이터 확보와 시스템 구축, 제도·조달상 걸림돌 등을 확인해 '2027년 공공기관 AI 활성화 추진계획'에 반영한다는 방침이다.

일반 이용객에게 완전히 개방된 서비스는 아니지만, 한국공항공사의 로봇주차 서비스는 공항의 고질적인 주차난을 완화하기 위해 도입됐다.

공사는 이달까지 센서·폐쇄회로(CC)TV 등 현장 인프라와 로봇 관제·예약 시스템을 안정화한 뒤, 다음 달 직원 대상 시험 운영을 거쳐 오는 8월 대국민 실증에 들어갈 계획이다. 카카오T·티맵 등 민간 플랫폼과의 예약 서비스 연계도 올해 4분기 협의를 거쳐 추진할 예정이다.

로봇주차는 공공기관 AI 혁신의 한 단면이다. 한국공항공사는 내부 시스템 410종, 외부 시스템 95종 등 총 505종의 데이터를 한데 연결했다. 560테라바이트(TB) 규모의 저장·처리 공간에서 37억건의 데이터를 처리하고, 총 1.3TB 용량의 그래픽처리장치(GPU) 메모리를 활용해 공항 운영 데이터를 분석한다.

김포·김해공항의 실시간 여객 혼잡도, 라이다(LiDAR) 센서 기반 여객 흐름 예측, 항공기 위치와 항공고시보(NOTAM), 전국 공항 전력 수요, 상업시설 매출 추이 등을 AI로 분석해 공항 운영 판단에 활용한다.

특히 AI·BIM센터는 공항의 각종 데이터가 안전 관리와 어떻게 연결되는지를 보여줬다. 폭설이나 폭우가 예상되면 시설물 취약 지점을 시뮬레이션하고, 재난이 발생하면 GPS 기반 제설작업 관제 등을 통해 현장을 통제·모니터링한다.

악천후나 고위험 작업에는 디지털트윈과 AI를 활용한 위험 경보체계도 구축했다. 활주로와 작업차량, 기상 변화가 동시에 맞물리는 공항에서 '문제가 생긴 뒤 수습하는 방식'에서 벗어나겠다는 시도다.

지난 22일 김포공항 국제선 지하 1층 주차장 전용구역에서 로봇주차를 시연하는 모습[사진=김범주 기자] 

AI를 통한 공기업 혁신은 이제 막 시작 단계다. 재정경제부는 31개 공기업에서 발굴한 62개 AI 혁신과제 가운데 10개를 '혁신프로젝트 TOP10'으로 선정하고, 다른 공공기관으로의 확산을 추진하고 있다.

눈에 띄는 분야는 안전이다. 한국수자원공사는 댐과 하천을 가상공간에 구현해 댐 유입량을 예측하고, 수문 운영에 따른 하류 하천의 홍수 영향을 미리 계산하는 디지털트윈 물관리 플랫폼을 구축하고 있다.

한국도로공사는 전국 고속도로 CCTV 8828대를 AI와 연결해 사고·정차 차량·돌발상황의 종류와 위치를 실시간으로 감지하는 교통관제 체계를 추진한다. AI가 위험 신호를 포착하면 교통상황실로 전달하고, 상황실은 도로전광표지(VMS)를 통해 뒤따르는 차량에 위험 상황을 알리는 구조다.

환경 분야에서는 해양환경공단이 드론·위성·AI 영상분석을 활용해 해양쓰레기 밀집 지역을 찾고, 선박이 접근하기 어려운 해역에는 수상로봇을 투입해 쓰레기를 수거하는 체계를 추진하고 있다.

한국부동산원은 전세사기와 외국인 투기 등 의심 거래를 AI가 상시 감시하고, 실제 조사 결과를 다시 학습해 적발 정확도를 높이는 방식으로 부동산 이상거래 감시를 강화하고 있다.

한편 공공기관 AI 혁신 현장을 찾은 공공정책국장은 "우수 혁신 사례가 제대로 평가받고 확산될 수 있도록 제도적 지원을 확대하겠다"며 "공공기관의 AI 활용 분위기가 일회성 행사에 그치지 않고 현장 전반으로 확산될 수 있도록 힘써달라"고 당부했다.

[제공=재정경제부]

wideopen@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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