활주로·제설·혼잡도까지 관리…공항 운영에 들어온 AI

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 22일 공공기관 AI 혁신 현장점검 사업을 본격 추진했다.
- 첫 방문지인 한국공항공사에서 디지털트윈·AI 기반 공항 안전·운영 기술과 로봇주차 서비스가 시연됐다.
- 재정경제부는 연말까지 공공기관 AI 혁신현장을 릴레이 방문해 성공요인·장애요인·제도개선 과제를 점검하겠다고 밝혔다.
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한국공항공사 AI 공항 안전시스템 성과 확인
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 공공기관의 인공지능(AI) 활용 우수사례와 혁신프로젝트 성과를 현장에서 직접 확인·공유하기 위한 '공공기관 AI 대전환 현장, 혁신 더하기'를 본격 추진한다고 22일 밝혔다.
첫 현장방문 대상은 디지털트윈과 AI를 결합한 공항 안전·재난 대응체계를 구축한 한국공항공사다. 한국공항공사는 공항 시설물과 장비, 작업환경을 가상공간에 구현한 디지털트윈 기술을 활용해 공항 내 이동지역 충돌방지 체계를 구축하고 있다.
특히 시설물 취약점을 사전에 시뮬레이션해 예방활동을 강화하고, 재난 발생 때는 실시간 통제·모니터링을 실시 중이다.
이날 현장에서는 AI 기반 여객터미널 혼잡도 관리 등 실시간 공항운영 정보를 디지털트윈과 연계한 핵심 기술이 시연됐다. 김포공항 국제선의 AI 기반 로봇주차 전용구역 운영 경험도 공유됐다.
이용객이 차량을 맡기면 로봇이 자동으로 차량을 운반·주차해 주차공간 활용도를 높이고 대기시간을 줄이는 AI 기반 자율주행 로봇주차 서비스도 선보였다.
이날 장정진 재경부 공공정책국장, 공공기관운영위원회 AI 혁신 소위원회, 재경부 AI 자문단, 공공기관 AI 활용협의체 주요 기관, 민간 AI 기업 관계자 등이 참석했다.
장 국장은 "연말까지 공공기관 AI 혁신 현장을 릴레이로 방문할 계획"이라며 "혁신 성공요인과 추진 과정의 장애요인·해결방안, 다른 기관으로 확산할 수 있는 과제, 제도개선 필요사항을 중점적으로 파악하겠다"고 말했다.
wideopen@newspim.com