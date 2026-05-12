청주공항, 고유가·감편 악재 속 이용객 급증

AI 핵심 요약beta
- 청주국제공항이 12일 고유가와 항공편 감편 속 이용객 18.4% 증가를 기록했다.
- 중국 노선 탄력 운영으로 국제선 이용객 증가율 전국 1위를 달성했다.
- 한국공항공사가 3168억 원 투입해 터미널과 주차장 확대를 추진한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주국제공항이 고유가와 항공편 감편 등 대외의 악조건을 딛고 뚜렷한 성장세를 보이고 있다.
12일 한국공항공사 항공통계에 따르면 지난 4월 청주공항 이용객은 41만 1952명으로 집계됐다.
이는 전년 같은 기간보다 18.4% 증가한 수치로, 올해 들어 매달 40만 명 이상 이용객을 유지하고 있다.
특히 이번 증가세는 국제 유가 상승과 일부 노선 축소, 중동 지역 정세 불안 등 항공 수요 위축 요인 속에서 달성된 것이어서 의미를 더한다.
청주공항은 수요 기반 노선 운영 전략을 통해 대응력을 높였다.
중국 스자좡·쿤밍·이창 등 부정기 노선과 상하이 정기 노선을 탄력적으로 운항하며 국제선 수요를 적극 흡수한 것이 주효했다는 분석이다.
청주공항의 성장세는 전국 지방 공항 가운데서도 두드러진다.
올해 1~4월 기준 이용객 수는 제주, 김포, 김해에 이어 전국 4위를 기록하며 중부권 거점 공항 입지를 공고히 했다.
특히 국제선 이용객 증가율은 45.2%로 전국 1위를 차지해 국제 관문 공항으로의 도약 가능성을 입증했다.
한국공항공사는 청주공항에 지방 공항 최대 규모인 3,168억 원을 투입해 인프라를 대폭 개선할 계획이다.
국제선 터미널은 연간 처리 능력을 기존 152만 명에서 300만 명 수준으로 확대하고 국내선 터미널은 설계를 마치고 연내 착공에 들어간다.
또 제2주차빌딩 증축을 통해 약 1천 면의 주차 공간을 추가 확보할 예정이다.
김민정 충북도 균형발전과장은 "대규모 인프라 투자를 통해 청주공항을 대한민국을 대표하는 편리하고 쾌적한 공항으로 발전시키겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com