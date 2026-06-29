전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.29 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[종목+] 줄잇는 발사체 소재 계약, 에이치브이엠 일주일새 244억 수주

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 에이치브이엠이 19일과 25일 우주발사체용 슈퍼합금 공급계약 244억원을 체결했다.
  • 민간 우주산업 호황 속 우주 부문 수주잔고·매출 비중이 74%까지 커지며 실적 성장세가 가팔라지고 있다.
  • 증권가는 고마진 우주 매출 확대로 2026년 매출·영업이익이 각각 69.8%, 204.3% 늘어날 것으로 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6월 19·25일 슈퍼합금 연속 공급계약 체결
올해 우주 사업 매출 비중 60% 돌파 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이치브이엠이 우주 발사체용 슈퍼합금 수주를 빠르게 늘리고 있다. 이달 19일과 25일 잇따라 체결한 두 건의 공급계약만 약 244억원으로, 올해 1분기 말 우주 부문 수주잔고(약 360억원)의 3분의 2에 해당하는 물량을 한 달도 안 되는 사이 확보했다.

올해 스페이스X 상장 등으로 민간 우주 산업이 활황을 이어가고 있다. 소재 공급사인 에이치브이엠도 올해 우주 부문 매출 비중이 60%를 웃돌고 하반기 수주 집중이 예고되면서 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성할 것이라는 관측이 나온다.

29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에이치브이엠은 전날 슈퍼 알로이(Super Alloy) 및 특수합금 공급계약을 체결했다고 공시했다. 확정 계약금액은 77억5037만원으로 지난해 매출(665억원)의 11.65% 규모다. 계약기간은 2026년 6월 24일부터 2027년 5월 1일까지이며, 대금은 제품 공급 후 30일 이내 지급 조건이다. 계약상대방은 우주항공 금속 유통회사다.

에이치브이엠 로고. [사진=에이치브이엠]

에이치브이엠은 지난 19일에도 167억974만원 규모의 슈퍼 알로이 공급계약을 공시했는데, 이는 매출 대비 25.12% 수준이다.

두 계약을 합치면 6월 들어 쌓인 우주항공 소재 수주는 매출의 36%를 웃돈다. 합산 계약 규모 약 244억원은 올 1분기 말 기준 우주 부문 수주잔고(약 360억원)의 3분의 2에 해당한다. 한 분기 치 우주 잔고에 맞먹는 신규 수주가 한 달도 안 되는 기간에 들어온 셈이다.

◆ 끊이지 않는 발사체 소재 주문…우주 비중 74%로 확대

이번 계약은 단건으로는 매출의 10%대 규모지만, 같은 고객사와의 거래를 이어 보면 의미가 달라진다.

에이치브이엠은 지난해 4월 161억원(매출 대비 35.60%) 규모의 특수합금 계약을 맺은 데 이어 같은 해 7월 83억원, 올해 1월 92억원과 76억원 등 동일한 우주항공 금속 유통회사와 해외 공급계약을 잇따라 체결해 왔다. 모두 자체 생산 방식이며 6월의 두 건도 같은 구조다. 각 계약 공시에는 해당 고객사와 최근 3년간 같은 종류의 계약을 이행해 왔다는 내용이 빠짐없이 담겼다.

한 번에 끝나는 일회성 수주가 아니라 같은 거래처와의 계약이 1년 넘게 반복되고 있다는 의미다. 계약 한 건의 규모보다 거래가 꾸준히 이어진다는 점에 주목할 만하다.

미국 캘리포니아주 호손에 위치한 스페이스X 건물. [사진=블룸버그통신]

이 같은 수주 흐름은 회사가 아직 납품하지 않고 받아둔 계약 물량, 즉 수주잔고에서 더 뚜렷하게 드러난다.

지난해 12월 말 기준 총 수주잔고는 311억200만원이었다. 이 가운데 우주 부문이 207억7400만원(66.8%)으로 가장 컸고, 항공·방위 62억1700만원(20.0%), 반도체(전기·전자) 28억9500만원(9.3%), 석유·화학·에너지·플랜트 등 12억1600만원(3.9%)이 뒤를 이었다.

올해 3월 말에는 총 수주잔고가 485억9300만원으로 석 달 만에 56% 늘었다. 우주 부문이 359억7100만원으로 비중이 74.0%까지 높아졌고, 항공·방위 66억8800만원(13.8%), 반도체(전기·전자) 44억4800만원(9.2%), 석유·화학·에너지·플랜트 등 14억8600만원(3.1%) 순이었다.  1분기에 한 차례 급증한 우주 잔고에 2분기 들어 그 3분의 2에 달하는 신규 계약이 더해졌다.

매출에서 우주 사업이 차지하는 비중도 커지고 있다. 2025년 약 59%였던 우주 매출 비중은 1분기 63.8%까지 올라왔다.

이 같은 수주 확대의 배경에는 우주 발사체 소재의 국산화·수출 흐름이 있다. 발사체를 많이 만들고 자주 쏠수록 고온·고강도 환경을 견디는 특수합금 수요도 함께 늘어나는 구조다.

증권가는 미국 민간 우주기업을 정점으로 한 글로벌 발사체 공급망 확대가 이 회사 수주에 직간접적으로 작용하고 있다고 본다.

◆ 흑자 전환 1년 만에 실적 성장 가속

수주 확대는 실적 성장으로 이어질 전망이다. 에이치브이엠은 지난해 별도 기준으로 매출 665억원을 거둬 전년 대비 47.4% 늘었고, 영업이익 58억원과 순이익 126억원을 기록하며 흑자로 돌아섰다.

성장세는 올해 들어 더 가팔라지고 있다. 올 1분기 별도 매출은 233억원으로 전년 동기보다 79.4% 늘었고, 영업이익은 44억원으로 292.2% 급증해 시장 컨센서스(33억원)를 웃돌았다.

글로벌 최대 민간 우주기업향 매출이 149억원으로 전년 동기 대비 143.0% 늘며 실적 개선을 이끌었다. 항공·방위와 반도체·전기전자 매출도 각각 28억원, 47억원을 기록했다. 지난해 하반기 완공한 제2공장이 정상 가동되면서 매출원가율이 1분기 기준 76.6%에서 72.7%로 개선됐고, 영업이익률은 19.0%를 기록했다.

증권가는 에이치브이엠의 올해 실적이 한층 큰 폭으로 성장할 것으로 본다. 정지수 메리츠증권 연구원은 "2026년 별도 매출과 영업이익은 각각 1130억원, 178억원으로 전년 대비 69.8%, 204.3% 늘어날 전망"이라며 "마진율이 높은 우주 매출 비중이 2025년 59.9%에서 2026년 67.6%로 확대되면서 영업이익률도 전년보다 6.9%포인트 개선된 15.7%를 기록할 것"이라고 분석했다.

에이치브이엠은 2012년 설립된 첨단·특수금속 소재 기업으로 2024년 6월 코스닥 시장에 상장했다. 진공유도용해(VIM)와 진공아크재용해(VAR) 등 진공용해 공정을 자체 보유해 불순물을 극소화한 고청정 합금을 만드는 것이 핵심 경쟁력이다. 니켈계·철계·구리계 합금과 스퍼터링 타깃 등을 우주·항공·방위, 반도체, 에너지·석유화학 등에 공급하며, 이 가운데 초고온·고압 환경에 쓰이는 슈퍼알로이가 주력 제품이다.

회사는 늘어나는 수요에 대응해 생산능력 확대에도 나섰다. 지난 4월 920억원 규모의 전환사채를 발행해 이 가운데 500억원을 3공장 증설에 투입할 계획이다. 3공장이 완공되면 총 생산능력은 약 7000억원 규모로 늘어날 것으로 추정되며, 해당 공장은 이르면 2028년 상반기부터 가동에 들어갈 예정이다.

하나증권은 주요 전방산업의 흐름상 신규 수주가 상반기보다 하반기에 더 집중될 것으로 내다봤다. 한유건 하나증권 연구원은 항공엔진 부문에 대해 "이미 샘플 테스트는 마친 것으로 파악된다"며 "하반기 결과 확인 후 2027년부터 본격적인 양산 공급이 시작될 것"이라고 전했다.

 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 한편 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44
사진
'매관매직' 김건희 1심 징역 7년 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이른바 '현대판 매관매직'으로 불린 김건희 여사의 디올백·금거북이 등 금품수수 의혹 사건에 대해 1심 법원이 대부분의 공소사실을 유죄로 인정하고 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. 재판부는 김 여사가 금품을 수수하는 일련의 과정에서 해당 행위의 대가성을 충분히 인식할 수 있었던 것으로 판단했다. 특히 김 여사의 행위가 직무 관련성과 대가성을 갖춘 금품수수에 해당한다고 보고, 공소사실 대부분에 대해 유죄 판결했다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건 1심 선고기일에서 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. 재판부는 금품을 건넨 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이봉관 서희건설 회장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 서성빈 드롬돈 대표에게 징역 10개월에 집행유예 2년, 최재영 목사에게는 벌금 800만 원을 선고했다. 증거인멸 교사 혐의로 기소된 이배용 전 국가교육위원장에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다. 함께 기소된 이 전 위원장의 비서 박씨에게는 벌금 700만 원, 양씨에게는 벌금 500만 원을 각각 선고했다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김건희 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건 1심 선고기일에서 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 김 여사의 모든 혐의에 대해 유죄로 인정했다. 김 여사가 이 회장으로부터 받은 반클리프 아펠 목걸이와 브로치, 귀걸이 등에 대해 "알선 명목 아래 제공된 것으로, 대가관계가 충분히 인정된다"고 판시했다. 그러면서 "피고인 김건희는 이봉관 서희건설 회장의 금품 제공이 단순 사교를 벗어나 대가관계를 전제로 한 것임을 충분히 인식한 것으로 보인다"고 지적했다. 재판부는 김 여사가 이배용 전 국가교육위원회 위원장으로부터 수수한 265만 원 상당의 금거북이 역시 대가관계를 인식하면서도 수수했다고 인정했다. 재판부는 "이배용이 국가교육위원장 임명 청탁을 명시적으로 하는 자리에서 미리 준비했던 금거북이를 교부한 사실이 인정된다"며 "금거북이에 취임축하 메시지가 기재된 편지가 동봉됐다는 사정은 외부적 명분에 불과하다"고 설명했다. 세한도 복제품 수수 역시 "이 전 위원장의 위원장 임명 청탁이 지속되는 과정에서 해당 청탁과 결부돼 제공된 것"이라고 부연했다. ◆ "김건희, 구매대행이라며 수천만 원 시계 액수도 안물어봐" 김 여사와 서성빈 드롬돈 대표가 '구매대행'이라고 주장했던 3990만 원 상당의 부쉐론 콘스탄틴 손목시계 역시 금품 수수로 인정됐다. 재판부는 서 대표가 수천만원 상당의 시계 대금과 관련해 김 여사에게 지금을 요구하거나 정산을 하지 않은 점을 지적했다. 재판부는 "일반적으로 수천만 원의 시계를 구매할 때 액수에 관심을 가지는 게 당연한데, 안 물어본 것으로 보면 피고인이 이 사건 시계를 구매했다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 이봉관 서희건설 회장(왼쪽 부터), 서성빈 드론돔 대표, 최재영 목사가 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 김건희 '매관매직' 혐의 1심 선고 공판에 참석하고 있다. 2026.06.26 photo@newspim.com 오히려 서 대표가 총판을 맡았던 '로봇개 사업' 업체가 김 여사에게 손목시계를 교부한 직후 대통령경호처와 임대차계약을 체결했다는 점에서 "순수한 사교적 선물로 보기 어렵다"고 봤다. 그러면서 재판부는 "피고인 김건희는 이 시계가 서성빈의 로봇개 사업과 무관하지 않게 제공됐음을 미필적으로 인식했다고 봄이 타당하다"고 말했다. 재판부는 김상민 전 부장검사로부터 이우환 화백 그림을 받은 행위에 대해서도 "친분 행위로 볼 수 없다"고 판단했다. ◆ "'진품' 이우환 그림 선물, 친분 아냐…영부인 조력 기대" 재판부는 이 화백의 그림에 대해 '진품'이라고 규정하며, 정치권 입성을 노렸던 김 전 부장검사가 대통령 부인인 김 여사에게 이를 건네며 '조력'이나 '영향력'을 기대했다고 해석했다. 최재영(최 아브라함) 목사로부터 수수한 '디올백' 역시 단순한 호의적 선물로 보기 어렵다고 재판부는 설시했다. 재판부는 최 목사가 4회에 걸쳐 가방과 화장품 등을 김 여사에게 전달하면서 구체적인 청탁을 반복했고, 김 여사에 대해 "단순한 수동 청취가 아니라 직접 수용하는 태도를 보였다"고 질책했다. 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이 전 위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 금거북이를, 서 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최 목사로부터 디올백 가방 등을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 김 여사 측 변호인은 이날 김 여사의 1심 선고 이후 취재진을 만나 즉각 항소 의사을 밝혔다. right@newspim.com 2026-06-26 16:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동