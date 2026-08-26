LG전자, 세계 첫 FHD 1000Hz 게이밍 모니터 출시

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 26일 FHD 1000Hz 게이밍 모니터를 출시했다.
- 신제품은 세계 최초로 FHD에서 1000Hz를 기본 지원했다.
- IPS 패널과 AI 화질·사운드 기능도 탑재했다.
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IPS 패널·AI 화질 적용…출고가 149만원
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 세계 최초로 FHD 해상도에서 1000Hz 초고주사율을 기본 지원하는 게이밍 모니터를 선보인다.
LG전자는 26일 '네이티브 1000Hz'를 구현한 LG 울트라기어 신제품(25G590B)을 국내 출시한다고 밝혔다.
1000Hz는 1초에 최대 1000장의 화면을 표시하는 것으로 주사율이 높을수록 빠른 화면 전환을 부드럽게 표현할 수 있다.
기존 1000Hz급 모니터는 최대 주사율을 이용할 때 해상도나 화면 크기를 낮춰야 했지만 신제품은 FHD(1920×1080) 해상도에서도 1000Hz를 지원한다.
IPS 패널과 화면 잔상을 줄이는 '모션 블러 리덕션 프로' 기술도 적용했다.
콘텐츠에 맞춰 화질을 조정하는 'AI 맞춤 화질'과 헤드폰 이용 시 발소리 방향 등을 입체적으로 전달하는 'AI 사운드' 기능도 탑재했다.
스탠드 베이스 크기는 기존 모델보다 최대 49% 줄였다. 출고가는 LG전자 온라인브랜드샵 기준 149만원이다.
syu@newspim.com