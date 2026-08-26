포커스에이아이, 한국화재보험협회와 전략적 협력

AI 핵심 요약beta
- 포커스에이아이가 26일 한국화재보험협회와 업무협약을 체결했다.
- AI 영상기술로 화재·산업안전 재난을 실시간 감지한다.
- 실증과 인증을 거쳐 보험제도 연계도 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 한국화재보험협회와 손잡고 AI 영상 기술 기반 재난안전 사업을 확장한다. 26일 두 기관은 통합 재난 모니터링 솔루션 인증 및 제도화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
회사에 따르면 포커스에이아이의 통합 재난 모니터링 AI 솔루션은 AI CCTV를 통해 불꽃·연기 등 화재 징후뿐 아니라 산업현장의 다양한 위험 요인을 실시간으로 감지한다. 기존 CCTV가 관제 중심인 것과 달리 AI가 영상정보를 자동으로 분석해 화재 전조와 현장의 이상 상황을 조기에 포착한다.
또한 시설물의 미세한 상태 변화, 이상행동 감지, 온도·가스 등 복합환경센서 연계 기능을 갖춰 화재를 넘어 시설물 안전과 각종 재난위험을 통합적으로 감지하는 지능형 안전관리 플랫폼으로 운영된다.
회사에 따르면 이번 협력을 통해 솔루션의 적용 영역을 화재 감지에서 산업안전·생활안전 등 전방위 재난안전 분야로 확대할 계획이다. 현장 실증을 통해 기술의 신뢰성과 위험관리 효과를 검증하고 축적된 데이터를 기반으로 보험제도와의 연계 가능성을 검토한다.
양사는 단계적으로 협력을 확대해 나간다. 먼저 FILK 인증과 현장 실증(PoC)을 통해 기술 신뢰성을 확보하고, 민관공동기술사업화 R&D를 통한 기술 고도화, 지자체·산업단지 대상 대단위 실증사업을 추진한다. 협회의 방재컨설팅 현장과 세미나·교육 프로그램 등을 활용해 솔루션을 현장에 소개하고 적용을 확대할 방침이다.
공동주택 주차장, 물류센터, 재난취약시설 등 실제 위험 현장에서 실증을 진행하고 FILK 본원과 지역 연구소를 연계한 통합 테스트베드를 통해 육상·해상·선박 분야 실증 데이터를 확보할 예정이다. 축적된 데이터는 AI 모델 고도화에 활용되며, 화재위험 저감 효과를 분석해 화재보험 요율 체계와의 연계 가능성도 검토된다.
구형모 포커스에이아이 대표이사는 "자사의 AI 영상기술의 힘은 화재라는 하나의 위험을 넘어 다양한 위험을 스스로 읽어내는 확장성에 있다"며 "한국화재보험협회와의 전략적 협력을 통해 이 기술이 적용되는 도메인을 화재 현장에서 산업안전으로, 나아가 보험이라는 새로운 시장으로 계속 넓혀나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com