LG CNS·네이버클라우드, AI 데이터센터 액체냉각 구축

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 26일 네이버클라우드와 액체냉각 인프라를 구축했다.
- 삼송 데이터센터에 DTC 방식을 적용해 GPU 발열을 제어했다.
- 양사는 내년까지 구축과 실증을 마칠 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수전용량 80MW 국내 최대급 AI 팩토리…내년까지 구축·실증
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS가 네이버클라우드와 손잡고 고성능 인공지능(AI) 데이터센터를 위한 액체냉각 인프라 구축에 나선다.
LG CNS는 네이버클라우드와 협력해 삼송 데이터센터에 직접 칩 냉각(DTC) 방식을 적용한다고 26일 밝혔다.
냉각수가 흐르는 냉각판을 그래픽처리장치(GPU) 칩에 직접 부착해 열을 식히는 방식으로, 고집적 GPU 서버의 발열을 효율적으로 제어할 수 있다.
이번 인프라는 정보통신산업진흥원(NIPA)이 보유한 엔비디아 차세대 GPU '베라 루빈'을 네이버클라우드가 운영하기 위해 구축된다.
베라 루빈은 기존 블랙웰 울트라보다 추론 성능이 약 3.3배 높을 것으로 예상된다.
삼송 데이터센터는 총 수전 용량 80MW 규모다. 일반 공랭 방식의 냉각 한계가 랙당 20~30kW 수준인 반면 고성능 GPU 서버는 랙당 전력 밀도가 200kW 이상으로 높아지면서 액체냉각의 중요성이 커지고 있다.
LG CNS와 네이버클라우드는 내년까지 액체냉각 인프라 구축과 실증을 완료할 계획이다.
syu@newspim.com