금호타이어, 타이어프로 온라인몰 휴가 이벤트

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 12일까지 신규 회원 5% 할인

구매 시 모바일 상품권 제공

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 7월 12일까지 타이어프로 온라인몰에서 휴가 준비 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

장마철과 여름 휴가 시즌을 맞아 고객들이 합리적인 가격으로 타이어를 교체할 수 있도록 마련한 행사다. 신규 회원에게는 5% 할인 쿠폰을 즉시 지급한다.

타이어 구매 고객에게는 모바일 주유상품권을 제공한다. 2개 구매 시 1만원, 4개 구매 시 2만원 상당의 교환권을 받을 수 있다. 제품 구매 및 장착 후 상품 리뷰와 매장 리뷰를 작성한 고객에게는 최대 8만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다.

베스트 리뷰 1명에게 10만원, 우수 리뷰 5명에게 5만원, 장려 리뷰 10명에게 1만원의 상품권을 추가로 증정한다.

금호타이어는 연중 '타이어프로 또로로로 챌린지'도 운영 중이다. 이노뷔 프리미엄, 마제스티 X, 마제스티 EDGE, 크루젠 GT Pro 등 프리미엄 제품 4개를 구매한 고객을 대상으로 차량 관리 미션을 수행하면 회차별 모바일 상품권이 지급되며, 최종 미션 완료 시 추가 할인 쿠폰과 모바일 쿠폰 등의 혜택을 받을 수 있다.

금호타이어는 지난 4월 타이어프로 온라인몰을 리뉴얼하고 새로운 멤버십을 결합한 '타이어프로 플러스'를 선보였다. 이 서비스는 타이어 구매부터 장착, 사후 관리까지 전 과정을 통합한 것으로, 당일 및 휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행 서비스 등을 제공한다.

y2kid@newspim.com