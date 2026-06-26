KPGA, 전문교습과정 9기 개강…올해부터 연 2회 운영

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=(사)한국프로골프협회(회장 김원섭, 이하 KPGA)가 선수 경험을 체계적인 교습 역량으로 전환하는 지도자 입문 교육 과정을 진행한다.

KPGA 전문교습과정은 KPGA 프로와 투어프로가 선수로서 쌓아온 경험과 전문성을 체계적인 교습 역량으로 전환할 수 있도록 지원하는 지도자 입문 교육과정이다. 본 과정은 KPGA회원들이 레슨 현장에 진입하기 전 갖추어야 할 기본 교습 소양, 학습자 이해, 진단과 분석, 처방 설계, 코칭 전달, 교습 시연 역량을 함양하는 데 목적이 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 전문교습과정 9기 [사진=KPGA] 2026.06.26 iaspire@newspim.com

KPGA는 지난 23일 KPGA빌딩에서 'KPGA 전문교습과정 9기' 입학식과 1차 교육을 진행했다. 이번 9기 과정은 30명 내외의 교육생을 대상으로 총 5회로 운영된다. 교육은 교습철학과 심리, 기능해부학과 진단, 코칭, 딜리버리, 진단과 종합 시연 등으로 구성되며 교육생들은 차시별 과제와 최종 교습계획안 제출, 교습 시연평가 등을 거쳐 수료 여부를 판단 받게 된다.

수료와 최종 평가 기준을 충족한 교육생에게는 KPGA Class A Professional 자격이 부여된다. KPGA Class A Professional은 KPGA 회원이 골프 교습 현장에서 요구되는 기본 교습소양, 학습자 진단, 수준별 처방, 코칭 전달과 교습 시연 역량을 갖추었음을 협회가 확인하는 교습 전문가 자격이다.

KPGA는 올해 전문교습과정의 운영 방식을 개편해 교육생의 참여 접근성을 높였다. 기존 장기 교육과정 운영 방식에서 벗어나, 핵심 교습역량을 중심으로 교육 차시를 재구성하고 기수별 5회 과정으로 운영함으로써 회원들의 일정 부담을 완화했다. 이는 투어 활동, 레슨 현장, 개인 사업 등 다양한 활동을 병행하는 KPGA 회원들이 보다 현실적으로 교육에 참여할 수 있도록 하기 위한 조치다.

또 KPGA는 올해부터 전문교습과정을 연 2회 운영할 계획이다. 상반기 9기 과정에 이어 하반기에는 10기 과정을 10월 중 진행할 예정이며 10기 역시 30명 내외 규모로 모집할 계획이다. 이를 통해 연간 교육 참여 기회를 확대하고, KPGA 회원의 교습 역량 강화와 교습 품질 표준화를 지속적으로 추진한다는 방침이다.

KPGA 관계자는 "전문교습과정은 단순히 교육을 이수하는 과정이 아니라, KPGA 회원이 선수 경험을 바탕으로 레슨 현장에서 요구되는 교습 역량을 체계적으로 갖추도록 지원하는 과정"이라며 "올해는 교육 접근성을 높이고 핵심역량 중심으로 과정을 재편한 만큼 더 많은 회원들이 전문교습가로 성장할 수 있는 기반이 마련되길 기대한다"고 밝혔다.

KPGA는 앞으로도 전문교습과정을 통해 회원들의 경력개발을 지원하고 KPGA 교습가의 전문성과 공신력을 높여 국내 골프 교습 문화 발전에 기여할 계획이다.

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