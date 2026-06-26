제9대 원주시의회 폐회연…'현장중심·정책역량 강화·시민소통' 앞장

조용기 의장 "결국은 시민의 행복과 원주시의 성장·발전을 위해 한 방향을 바라보고 있었다"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제9대 원주시의회 폐회연이 26일 빌라드아모르에서 개최됐다.

이날 폐회연은 9대 원주시의회 의원과 구자열 원주시장 당선인 등 100여명이 참석했다. 제9대 원주시의회는 전반기 이재용 의장, 후반기 조용기 의장이 의회를 이끌며 원주시민의 의견을 반영하고 시 발전에 밑거름에 됐다.

폐회연에서는 곽문근 의원에게 재임 기념패가 전달된데 이어 조용기 의장과 의원을 비롯해 김문기 부시장, 의회사무국장 등에게 공로패가 전달됐다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제9대 원주시의회 의원들이 기념사진을 찍고 있다. 2026.06.26 onemoregive@newspim.com

제9대 원주시의회는 '현장 중심 점검·정책역량 강화·시민 소통·사회공헌'으로 요약된다. 주요 산업 현장과 복지시설, 공공기관 등을 직접 찾아 운영 실태를 점검하고 사업 추진 과정의 문제점을 확인해 개선 방안과 정책 대안을 모색했다.

또한 의원 연구단체 활동, 정책 세미나·토론회, 국내외 선진 지방의회 방문 등을 통해 변화하는 행정 환경에 대응할 전문성과 정책 역량을 키웠다는 평가를 받고 있다. 아울러 시민 대상 소통, 지역행사·축제 참여, 봉사·사회공헌 활동을 통해 "소홀한 이웃이 없는지, 도움이 필요한 현장은 없는지"를 살피며 지역공동체와 함께했다.

조용기 의장은 "각자 다른 일을 한 것 같지만 결국 목표는 하나였다"며 원주시의 발전과 시민 행복을 향한 4년을 돌아봤다. 그는 "이 자리는 제가 감사 인사를 받는 자리가 아니라 함께 팀을 이뤄온 모든 분들께 감사드리는 자리"라며 "의원들 혼자 한 게 아니라 집행부 국장님들, 직원들, 그리고 기독교계와 각계가 함께해서 가능한 일이었다"고 말했다.

특히 "언론인 여러분이 우리 의정에 관심을 갖고 비판과 응원을 함께 해 주신 덕분에 우리가 어떤 역할을 했는지 시민들께 더 잘 알릴 수 있었다"며 고마움을 전했다. 이어 "모두 각자의 자리에서 다른 일을 하는 것처럼 보여도 결국은 시민의 행복과 원주시의 성장·발전을 위해 한 방향을 바라보고 있었다고 믿는다"고 강조했다.

의회 사무국 직원들에 대한 감사도 빼놓지 않았다. 그는 "우리 의원들이 이렇게 활동할 수 있도록 뒤에서 아무 말 없이 묵묵히 도와주신 사무국 직원 한 분 한 분의 이름을 다 부르고 싶지만, 시간이 허락지 않는다"며 "오늘 큰 박수의 주인공은 직원 여러분"이라고 말했다.

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