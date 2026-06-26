영암군, 영암경찰서 이전부지 조성 속도…분묘 개장 완료

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공공청사 이전 본격화

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 연고자 불명 분묘 개장을 완료하며 경찰서 이전부지 조성사업이 본궤도에 올랐다.

영군은 영암읍 역리 333번지 일원 공공청사 이전부지에서 연고자 불명 분묘에 대해 '행정대집행법'에 따른 절차를 거쳐 행정대집행을 실시하고 개장을 완료했다고 26일 밝혔다.

지장 분묘 이장 행정대집행. [사진=영암군] 2026.06.26 ej7648@newspim.com

이번 조치는 사전 공고와 계고 등 법적 절차를 모두 이행한 뒤 진행됐으며 공영개발사업단과 영암경찰서, 영암소방서, 장묘업체 등이 참여한 가운데 안전사고 없이 마무리됐다. 개장된 분묘는 군서 공설묘지로 이장됐다.

공공청사 이전부지 조성사업은 노후화된 영암경찰서 이전을 위해 마련됐다.

군은 부지 조성 이후 국·공유지 교환을 통해 기존 경찰서 부지를 확보하고, 영암읍성 남문 복원과 경찰서 건물 리모델링을 병행해 박물관과 체험시설, 주민 여가공간을 갖춘 역사·문화 복합공간으로 활용할 계획이다.

손병희 영암군 공영개발사업단장은 "분묘 개장이 완료되면서 사업 추진 여건이 갖춰졌다"며 "경찰서 이전이 원활히 진행되도록 부지 조성에 속도를 내고 기존 부지는 군민과 관광객이 함께 이용하는 문화공간으로 조성하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com