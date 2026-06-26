동서발전, 전기차 양방향 충전기 사업 확대…전력계통 안정화 나선다

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제니스코리아·모니트와 운영 협력 MOU 체결

V2G 기반 에너지 신사업·정부 R&D 공동 추진

충전기 운영·기술개발 협력으로 상생 생태계 구축

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 전기차 양방향 충전기술(V2G)을 통해 사업을 확대하고 전력계통 안정화에 나선다.

동서발전은 25일 전북 전주에서 제니스코리아, 모니트와 '전기차 양방향 충전기 운영협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

동서발전은 제니스코리아, 모니트와 협력해 양방향 충전기 운영 기반을 구축하고 전력계통 안정화와 에너지 신사업 발굴을 추진한다.

세 기관은 각자의 전문 역량을 바탕으로 전력계통 안정성을 높이고 상생 협력을 통한 성장 기반을 확대하기로 했다.

양방향 전기차 충전기는 전기차 충전뿐만 아니라, 주차 중 배터리 전력을 전력망으로 방전(충·방)하는 V2G(Vehicle to Grid) 기능을 갖춘 충전기다.

남석열 동서발전 부사장(가운데) 및 제니스코리아, 모니트 관계자들이 25일 전북 전주에서 '전기차 양방향 충전기 운영협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국동서발전] 2026.06.26 gkdud9387@newspim.com

협약에 따라 세 기관은 ▲전기차 주차장 내 양방향 충전기 설치 및 운영 ▲충전기 운영 시스템을 활용한 에너지 신사업 지원 ▲설비·운영 시스템 유지보수 및 신규 기술 개발 ▲양방향 충전기 관련 정부 연구개발(R&D) 과제 공동 기술 지원 등을 추진한다.

동서발전은 충전기 운영을 총괄하고 전기차 및 충전 인프라 확산을 위한 홍보를 맡는다. 제니스코리아는 양방향 충전기 공급과 유지관리를, 모니트는 충전기 운영 시스템 개발과 에너지 사업 기술 지원을 담당한다.

남석열 동서발전 부사장은 "기업과의 협력으로 양방향 충전 기술 활용 기반을 확대하고 새로운 에너지 사업 모델을 발굴할 수 있게 됐다"며 "전력계통 안정화와 지역경제 활성화 등 국가 정책에 기여하고 동반성장 생태계를 지속적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com