동서발전, 현장 안전점검·보건교육 점검…예방체계 강화

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협력사 상생·자율 안전문화 정착…예방 중심 체계 강화

권명호 사장 "안전 최우선 공공기관으로 도약"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 =한국동서발전(사장 권명호)이 안전경영위원회를 통해 현장 안전점검 계획과 안전보건교육 현황 등 안전 현안을 점검했다.

한국동서발전은 지난 16일 울산 중구 본사에서 협력기업 및 외부 안전 분야 전문가 등이 참석한 가운데 '2026년 제1차 안전경영위원회'를 개최했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 울산 중구 본사에서 '2026년 제1차 안전경영위원회'를 개최한 뒤 동서발전 권명호 사장(왼쪽 다섯번째) 및 관계자들이 함께 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국동서발전] 2026.06.17 gkdud9387@newspim.com

안전경영위원회는 안전 분야 전문가와 근로자 대표, 협력업체 등 안전 이해관계자가 참여하는 최고 심의·자문기구다. 안전보건 정책 수립과 점검을 총괄하는 역할을 맡고 있다.

이날 회의에서는 ▲2026년 상반기 안전근로협의체 회의 결과 ▲계층별 안전보건교육 현황 ▲현장 안전점검 계획 및 경과 등 안전 관련 현안에 대해 논의했다.

동서발전은 현장 중심의 실질적 예방체계를 강화하고 협력사와의 안전 상생 및 자율적 안전문화 정착을 지속 추진할 방침이다.

권명호 동서발전 사장은 "안전은 모든 경영활동의 최우선 가치이자 원칙"이라며 "자율적 안전문화 정착을 통해 '안전 최우선 공공기관'으로 거듭나겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com