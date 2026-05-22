동서발전, '국내 최초' 석탄-LNG 전환 음성 1호기 가동

AI 핵심 요약beta
- 한국동서발전이 22일 음성천연가스발전소 1호기 상업운전을 시작했다
- 음성 1호기는 571MW 규모 LNG 복합발전소로 국내 최고 수준 효율을 확보했다
- 약 89만 가구에 전력 공급하며 여름철 전력수급 안정과 친환경 에너지 거점을 목표로 했다
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571MW 규모 천연가스복합발전소
고효율 설비로 전력수급 안정 기대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 국내 최초 석탄-천연가스(LNG) 전환 사업인 음성천연가스발전소 1호기 상업운전을 시작했다.
동서발전은 22일 충북 음성군 평곡리 일원에 위치한 음성천연가스발전소 1호기가 상업운전에 들어갔다고 밝혔다.
음성 1호기는 재생에너지 발전의 불규칙한 변동성을 보완하고 안정적인 전력공급을 뒷받침하는 친환경 전원으로 조성됐다.
동서발전은 사업 초기 토지 매입부터 송전선로와 LNG 배관 건설까지 전 과정을 직접 수행했다. 지난 2015년 음성군과 발전사업 추진 업무협약을 체결한 뒤 지난 2021년 전원개발사업 실시계획 승인을 받았고, 지난 2022년 본공사에 착수했다.
이번에 가동을 시작한 음성 1호기는 571메가와트(MW) 규모의 대용량 LNG 복합발전소다. 독일 지멘스 최신 가스터빈을 도입해 국내 최고 수준인 57.75%의 복합효율을 확보했다.
특히 동절기에는 기존 대비 5~10% 이상 출력 증대가 가능하고, 질소산화물 배출농도도 낮출 수 있도록 효율성과 환경설비 설계기준을 동시에 강화했다.
동서발전은 최초로 발전 연료인 LNG를 경쟁력 있는 가격으로 직접 도입하는 데도 성공했다. 고효율 설비와 안정적인 연료 조달 경쟁력을 바탕으로 향후 약 89만 가구에 전력을 공급하고 여름철 전력수급 안정에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
권명호 사장은 "음성천연가스발전소 1호기의 상업운전은 수많은 난관 속에서도 지자체와 지역 주민, 임직원이 하나 되어 이뤄낸 뜻깊은 쾌거"라며 "안전하고 친환경적인 발전소 운영을 통해 국가 전력수급 안정에 기여하고, 지역사회와 상생하는 대표적인 친환경 에너지 거점으로 키워나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com