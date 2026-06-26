라온피플, '오딘AI 1.0' 조달청 등재…"공공시장 공략 본격화"

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VLM 기반 영상분석 솔루션…공공기관 공급 기반 마련

나라장터 디지털서비스몰 등록…공공시장 판로 확대

중기부 시범구매 사업 선정…기술성·활용성 인정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자=비전 인공지능(AI) 전문기업 라온피플이 AI 영상분석 솔루션 '오딘AI(OdinAi) 1.0'을 조달청 디지털서비스몰에 등록하고 공공시장 공략에 나선다.

26일 라온피플은 AI 영상분석 솔루션 오딘AI 1.0이 조달청 나라장터 디지털서비스몰에 정식 등재됐다고 밝혔다. 이번 등록으로 정부 부처와 지방자치단체, 공공기관 등은 나라장터를 통해 제품을 구매할 수 있게 됐다.

오딘AI 1.0은 시각-언어모델(VLM) 기반의 AI 영상분석 솔루션으로, 단순 객체 인식을 넘어 영상 속 상황과 맥락을 분석할 수 있도록 설계됐다. 대규모 영상 채널 환경에서도 객체 인식과 인원 계수(People Counting) 등 다양한 영상분석 기능을 지원한다.

라온피플 AI영상분석 솔루션 OdinAi1.0. [사진=라온피플]

회사는 이번 디지털서비스몰 등재를 통해 공공시장 공급 기반을 확대하는 한편, 공공기관의 제품 도입 절차도 간소화될 것으로 기대하고 있다.

앞서 오딘AI 1.0은 중소벤처기업부의 '기술개발제품 시범구매 사업'에도 선정됐다. 라온피플은 이를 통해 제품의 기술성과 공공 분야 활용 가능성을 인정받았다고 설명했다.

라온피플은 현재 AX 실증사업과 글로벌 관제사업, NPU 반도체 실증사업, PCB 제조 향상 기술개발 프로젝트 등을 수행하고 있으며, 이를 바탕으로 스마트시티와 공공시설 안전, 재난 예방 관제 등 공공 분야로 사업을 확대할 계획이다.

회사 관계자는 "조달청 디지털서비스몰 등재와 중기부 시범구매 사업 선정을 계기로 공공시장 공급 기반을 강화하게 됐다"며 "공공 안전과 스마트시티 등 다양한 분야에서 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com