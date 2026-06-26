[글로벌 마켓 리포트 6월 26일]

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 25일 마이크론 강세에도 AI 투자 불안과 물가상승 여파로 혼조 마감했다
  • 5월 PCE 물가지수와 GDP가 강한 흐름을 보이자 미 국채금리와 달러는 동반 약세를 나타냈다
  • 호르무즈 해협 선박 피격 소식에 유가와 금값이 상승했고, 반도체·AI 훈풍에 유럽증시는 일제히 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 25일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 71.72포인트(0.14%) 오른 5만 1,920.62에 마감했다.
반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.73포인트(0.01%) 하락한 7,357.49, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 118.03포인트(0.46%) 내린 2만 5,358.60으로 집계됐다.

마이크론 실적 호재에도 불구하고 인공지능(AI) 투자 불안이 계속 된데다, 인플레이션 가속 흐름이 확인되면서다. '매그니피센트 7(Magnificent Seven)' 기업은 모두 하락했으며, 맥과 아이패드 가격 인상을 발표한 애플이 6.12% 떨어지며 가장 큰 낙폭을 기록했다. S&P500지수에서 가장 영향력이 큰 이들 종목군이 약세를 보이면서 지수도 방향성을 잃고 흔들렸다.

반면 마이크론 테크놀로지(MU)는 강력한 실적 전망에 힘입어 이날 15.74% 뛰었다. 메모리 반도체 업체 샌디스크(SNDK)도 21.97% 뛰었고, 퀄컴(QCOM)과 웨스턴디지털(WDC), 씨게이트 테크놀로지(STX) 역시 3~4% 오르며 강세를 나타냈다.

뉴욕증권거래소 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

미국 상무부는 이날 여러 경제지표를 발표했다. 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 동기 대비 4.1% 상승했다. 이는 2023년 4월 이후 처음으로 4%를 넘어선 것이자 최근 3년간 가장 높은 상승률이다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 전년 대비 3.4%, 전월 대비 0.3% 상승해 모두 시장 전망에 부합했다.

이번 1분기 국내총생산(GDP) 확정치는 기존 1.6% 추정치보다 높은 2.1% 성장으로 나타났다.

한편 신규 실업수당 청구 건수는 예상보다 큰 폭으로 감소해 미국 노동시장이 여전히 견조함을 시사했다.

◆ 호르무즈 선박 피격에 유가 상승, 금 반등

국제유가는 오만 인근에서 화물선이 미상의 발사체에 맞았다는 소식 여파로 2% 이상 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 1.58달러(2.3%) 오른 71.92달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 배럴당 1.52달러(2.1%) 상승한 75.26달러에 마감했다.

전날 두 벤치마크 유가는 2월 27일 이후 최저 수준으로 마감했으며, 이는 전쟁 발발 직전 수준이었다. 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통한 원유 운송량은 최고 수준으로 회복된 영향이었다.

하지만 이날 로이터통신은 미국 관리 두 명을 인용, 이란이 호르무즈 해협 인근에서 해당 화물선을 향해 발포했다고 보도했다. 유엔 해사기구(IMO)는 피격 의혹 이후 호르무즈 해협을 통과하는 선박과 선원 보호를 위한 호송 및 구조 작업을 중단했다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]  

금값은 물가 지표 발표 후 달러가 약세를 보이면서 반등 마감했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 약 1% 상승한 4,047.60달러에 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 26일 2시 30분 기준 온스당 4,032.74달러로 0.8% 상승했다. 장중에는 한때 1% 하락하기도 했지만 이후 반등했다.

◆ 미 국채금리-달러 동반 약세

미국 국채 수익률과 달러화는 동반 하락했다. 5월 PCE 물가지수가 시장의 우려보다는 완만하게 나오면서 추가 금리 인상 기대가 다소 약화된 영향이다.

연준 정책에 가장 민감한 2년물 국채 수익률은 1.41bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.123%를 기록하며 6월 17일 이후 최저 수준으로 내려왔다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률도 0.59bp 내린 4.394%를 기록했고 장중에는 4.363%까지 떨어져 5월 8일 이후 가장 낮았다. 반면 30년물 국채 수익률은 0.22bp 오른 4.8582%를 기록했다. 2년물과 10년물의 금리차는 26.7bp로 확대됐다.

미 달러화도 약세로 돌아섰다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.19% 하락한 101.41을 기록하며 3거래일 연속 상승세를 마감할 것으로 예상됐다. 이는 약 2주 만의 최대 일간 하락폭이다.

유로화는 0.16% 오른 1.1375달러를 기록했고, 파운드화도 0.25% 상승한 1.3196달러를 나타냈다. 반면 달러는 엔화 대비 161.79엔에 거래되며 1986년 이후 최저 수준에 근접한 엔화 약세가 이어졌다.

프랑스 파리 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시, 일제히 상승

유럽 주요국의 증시는 일제히 상승 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 5.05포인트(0.80%) 오른 640.21로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 254.47포인트(1.03%) 뛴 2만4994.83에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 68.26포인트(0.65%) 상승한 1만529.89로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 46.12포인트(0.55%) 전진한 8431.61에, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 143.97포인트(0.28%) 오른 5만1782.91로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 123.80포인트(0.64%) 상승한 1만9513.30에 마감했다.

마이크론과 퀄컴이 호실적이 인공지능(AI)과 반도체 분야에 스며들었던 거품 우려를 크게 진정시키면서 유럽 테크 업종 기업들도 상승세를 탔다.

독일 반도체 기업 인피니언 테크놀로지스는 3.1%, 프랑스·이탈리아 반도체 기업 ST마이크로일렉트로닉스는 5.1% 올랐다. 네덜란드 반도체 장비 기업 ASML도 2.6% 뛰었다. 독일 AI 전력설비 기업 지멘스 에너지는 2.3% 올랐다.

주요 섹터 중에서 헬스케어 업종은 1.5% 상승하며 가장 힘차게 주가 상승을 이끌었다. 독일 제약·생명과학 기업 바이엘은 미국 연방대법원이 이 회사의 제초제 라운드업의 유효성분이 암을 유발한다는 경고를 하지 않았다며 제기된 수천 건의 소송을 제한하는 판결을 내리면서 18.7% 급등했다.

wonjc6@newspim.com

 

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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