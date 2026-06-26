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2026.06.26 (금)
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[뉴욕증시] 빅테크 약세가 반도체 낙관론 압도하며 나스닥·S&P500하락

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시는 25일 나스닥·S&P500 하락, 다우지수 상승 마감했다
  • AI 투자 비용 부담 우려로 기술주가 약세를 보이는 가운데 마이크론·샌디스크 등 반도체주는 급등했다
  • 5월 PCE 물가상승률이 4.1%로 4%를 넘어서며 연준의 연내 금리 인상 압박이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

애플, 가격 인상 발표 후 주가 하락
마이크론 실적 호조에 메모리 반도체주 급등
美 5월 PCE 물가 4.1%로 3년 만에 4% 돌파
미국 1분기 GDP 확정치 2.1%…기존 추정치 상회

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 증시에서 나스닥과 S&P500지수는 25일(현지시각) 대형 기술주들의 하락에 밀려 약세로 마감했다. 반면 다우존스산업평균지수는 투자자들이 새롭게 발표된 경제지표를 소화하는 가운데 상승 마감했다.

마이크론 실적 호재에도 불구하고 인공지능(AI) 투자 불안이 계속 된데다, 인플레이션 가속 흐름이 확인되면서 25일(현지시각) 미국 증시는 다우지수를 빼고 하락했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 71.72포인트(0.14%) 오른 5만 1,920.62에 마감했다.

월스트리트 [사진=블룸버그]

반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.73포인트(0.01%) 하락한 7,357.49, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 118.03포인트(0.46%) 내린 2만 5,358.60으로 집계됐다.

기술주는 장 초반 상승세를 반납하고 하락세로 돌아섰으며, 이는 나스닥지수에 부담으로 작용했다.

투자자들은 대형 클라우드 기업(하이퍼스케일러)의 인공지능(AI) 투자 지출이 계속 늘어나는 가운데 결국 그 비용을 누가 부담하게 될지 우려했다. 이러한 불안감은 마이크론과 퀄컴이 보여준 AI 수요에 대한 긍정적인 신호보다 시장에 더 큰 영향을 미쳤다.

'매그니피센트 7(Magnificent Seven)' 기업은 모두 하락했으며, 맥(Mac)과 아이패드(iPad) 가격 인상을 발표한 애플(종목코드:AAPL)이 6.12% 떨어지며 가장 큰 낙폭을 기록했다. S&P500지수에서 가장 영향력이 큰 이들 종목군이 약세를 보이면서 지수도 방향성을 잃고 흔들렸다.

반면 마이크론 테크놀로지(MU)는 강력한 실적 전망에 힘입어 이날 15.74% 뛰었다.

BMO 패밀리오피스의 최고투자책임자(CIO) 캐럴 슐라이프는 "시장은 이제 한 기업의 폭발적인 실적과 매출은 결국 다른 누군가가 그 대가를 치르고 있다는 의미라는 점을 깨달았다"며 "마이크론이 이 정도의 실적과 매출을 올렸다면, 그 돈은 결국 다른 기업들의 주머니에서 나온 것"이라고 말했다.

메모리 반도체 업체 샌디스크(SNDK)도 21.97% 뛰었고, 퀄컴(QCOM)과 웨스턴디지털(WDC), 씨게이트 테크놀로지(STX) 역시 3~4% 오르며 강세를 나타냈다.

블룸버그통신은 이날 장세가 최근의 시장 상승이 소수의 초대형 종목에 지나치게 의존하고 있다는 '기술주 쏠림 위험(concentration risk)'을 여실히 보여주는 사례라고 평가했다.

밀러 타박의 맷 말리는 "최근 기술 업종에 몇 가지 균열이 생기기 시작했다"며 "앞으로 하이퍼스케일러(대형 클라우드 기업)들의 주가 흐름을 면밀히 지켜보는 것이 매우 중요하다. 만약 이들이 계속 하락한다면 시장 전체가 추가 상승하기는 매우 어려울 것"이라고 전망했다.

◆ 지표는 견실…연준 금리 인상 압박은 고조

미국 상무부는 이날 여러 경제지표를 발표했다.

미국의 5월 물가상승률은 에너지 가격 상승의 영향으로 추가 상승하며 3년 만에 처음으로 4%를 넘어섰다.

미 상무부 경제분석국(BEA)은 25일(현지시간) 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 동기 대비 4.1% 상승했다고 발표했다. 이는 2023년 4월 이후 처음으로 4%를 넘어선 것이자 최근 3년간 가장 높은 상승률이다. 4월 상승률은 3.8%로 수정되지 않았다. 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치 역시 4.1% 상승이었다.

이번 PCE 지표는 연준이 금리 인상에 더욱 가까워질 수 있음을 시사한다.

LSEG 자료에 따르면 시장 참가자들은 높아진 물가 압력에 대응해 연준이 연말 이전 최소 0.25%포인트(25bp) 금리를 인상할 것으로 예상하고 있다.

이번 1분기 국내총생산(GDP) 확정치는 기존 1.6% 추정치보다 높은 2.1% 성장으로 나타났다.

한편 신규 실업수당 청구 건수는 예상보다 큰 폭으로 감소해 미국 노동시장이 여전히 견조함을 시사했다.

슐라이프 CIO는 "인플레이션은 예상대로 다소 뜨겁게 나왔지만, 매우 심각한 수준은 아니었다"며 "유가가 하락하고 있는 만큼 여름과 가을로 갈수록 물가 상승세도 어느 정도 진정될 것이라는 기대가 있다"고 말했다.

애넥스 웰스 매니지먼트의 브라이언 제이컵슨은 "인플레이션과 소비자들의 불안감은 대부분 최악의 국면을 지나간 것으로 보인다"며 "휘발유 가격이 계속 하락한다면 인플레이션 기대도 함께 낮아질 가능성이 크다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

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이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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